تیم‌های اسکیت رولبال پسران و دختران زیر ۱۷ سال شهرداری فردوس به عنوان نمایندگان خراسان جنوبی با پیروزی مقابل حریفان خود راهی دیدار نهایی مسابقات دسته جات آزاد اسکیت رولبال زیر ۱۷ انتخابی تیم ملی شدند.

صعود اسکیت‌بازان دختر و پسر شهرداری فردوس خراسان جنوبی به فینال رقابت‌های انتخابی تیم ملی

صعود اسکیت‌بازان دختر و پسر شهرداری فردوس خراسان جنوبی به فینال رقابت‌های انتخابی تیم ملی



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال پسران انتخابی تیم ملی، با حضور ۸ تیم از سراسر کشور به میزبانی شهر کرج در حال برگزاری است و تیم شهرداری فردوس نیز به نمایندگی از شهرستان فردوس در این رقابت‌ها حضور دارد.

تیم شهرداری فردوس به عنوان نماینده استان در مرحله گروهی، با نمایش قدرتمند خود موفق شدند هر سه دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارند.

این نتایج موجب شد نماینده فردوس به عنوان تیم نخست گروه B راهی جمع چهار تیم برتر کشور شود.

در مرحله نیمه‌نهایی نیز تیم شهرداری فردوس با نتیجه ۲ بر یک تیم یزد را شکست داد تا با شایستگی به فینال این رقابت‌ها صعود کند؛ نماینده فردوس در دیدار نهایی، عصر امروز به مصاف تیم هرمان البرز خواهد رفت؛ دیداری که می‌تواند بر افتخارات ورزش شهرستان فردوس بیفزاید.

تیم اسکیت رولبال دختران زیر ۱۷ سال شهرداری فردوس هم به عنوان نماینده خراسان جنوبی، به فینال مسابقات دستجات آزاد انتخابی تیم ملی صعود کرد.

در این مسابقات که با حضور ۱۲ تیم از سراسر کشور در میبد یزد در حال برگزاری است، تیم شهرداری فردوس به نمایندگی از خراسان جنوبی توانست پس از صعود از مرحله گروهی، در دیدار نیمه نهایی، با نتیجه ۶ بر ۱ از سد تیم پارمیس تهران بگذرد و جواز حضور در دیدار نهایی این رقابت‌ها را کسب کند.

نماینده استان برای کسب قهرمانی به مصاف تیم میبد یزد خواهد رفت.