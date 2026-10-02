فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از طریق فرودگاه کنارک، وارد استان سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سفر به چابهار با حضور در این بندر، از بخش‌های مختلف گمرکی و سامانه‌های مرتبط با تجارت و ترانزیت در جنوب سیستان و بلوچستان بازدید خواهد کرد.

عسگری در ادامه این سفر، از سامانه‌ها و زیرساخت‌های گمرکی در منطقه مرزی ریمدان، پسابندر، بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری بازدید می‌کند.

در این بازدیدها، آخرین وضعیت فعالیت سامانه‌های گمرکی، روند ارائه خدمات، زیرساخت‌های موجود و ظرفیت‌های تجاری و مرزی این مناطق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.