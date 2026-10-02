۷ بازار معیشتی در تهران راه اندازی می شود
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از راهاندازی هفت بازار معیشتی در مناطق ۲، ۴، ۵، ۲۲، ۲۰، ۱۷ و ۱۵ تهران از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، مجتبی اقوامیپناه با بیان اینکه در این بازارها، با حذف دلالها و واسطهها، تولیدکنندگان از سراسر کشور بهصورت مستقیم کالاهای خود را عرضه خواهند کرد، افزود: این اقدام به نفع مردم و تولیدکنندگان خواهد بود چراکه تولیدکنندگان میتوانند از محل عرضه مستقیم محصولات خود سود بیشتری کسب کنند و مردم نیز کالاها را با هزینه و قیمت پایینتری خریداری خواهند کرد.
وی تصریح کرد: با تعدادی از تولیدکنندگان در این زمینه تفاهم کردهایم تا محصولات خود را بهصورت مستقیم عرضه کنند و در ادامه نیز در نظر داریم با سایر تولیدکنندگان تفاهم کنیم تا آنها نیز بدون واسطه کالاهای خود را در این بازارها ارائه دهند.
شهردار تهران روز سه شنبه دستور اجرای طرح «تورم صفر» کالاهای اساسی را صادر کرد؛ طرحی که در مرحله نخست ۱۲ قلم کالا را شامل میشود و قرار است قیمت این اقلام به مدت شش ماه ثابت بماند.
این طرح با هدف حمایت از معیشت خانوارهای تهرانی و ایجاد ثبات در قیمت برخی کالاهای اساسی اجرا میشود و در مرحله نخست ۱۲ قلم کالا را شامل خواهد شد؛ تعداد این اقلام در مراحل بعدی به ۱۵ و سپس ۱۷ قلم افزایش مییابد.
گوشت منجمد، برنج، روغن، ماکارونی، شکر، عدس، خرمای مضافتی، سویا، نخود، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی و لپه از جمله کالاهای پیش بینی شده در این طرح هستند.
بر اساس این طرح، قیمت کالاهای مشمول به مدت شش ماه ثابت میماند و هر خانوار متناسب با بُعد خانوار، سهمیه مشخصی برای خرید خواهد داشت؛ خریدی که میتواند به صورت ماهانه یا هر دو ماه یکبار انجام شود.
برای اجرای این طرح، ۱۸ فروشگاه شهروند و ۱۰۸ میدان میوه و ترهبار در نظر گرفته شده است.