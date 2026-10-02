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تعیین تکلیف پیمانکار و شتاببخشی به اجرای محور ساری ـ تاکام از محورهای نشست نیکزاد با مسئولان مازندران بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در نشست نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی با استاندار مازندران و نمایندگان ساری و میاندورود، بر شتاببخشی به طرحهای نیمهتمام استان و تعیین تکلیف محور ساری ـ تاکام تأکید شد.
در این نشست که با حضور نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، یونسیرستمی، استاندار مازندران، نمایندگان مجلس و مسئولان کشوری از جمله مدیران وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برگزار شد، آخرین وضعیت طرحهای مهم و نیمهتمام استان بررسی شد.
یکی از محورهای اصلی نشست، طرح ساری ـ تاکام بود؛ طرحی که سالها از آغاز آن میگذرد و طولانیشدن روند اجرا، آن را به یکی از مطالبات مردم منطقه تبدیل کرده است.
یونسیرستمی، استاندار مازندران، با انتقاد از روند اجرای این طرح، عملکرد پیمانکار را قابل قبول ندانست و بر ضرورت ایجاد رویکردی جدید برای تکمیل محور ساری ـ تاکام تأکید کرد.
در این نشست مقرر شد بیش از هزار میلیارد تومان از محل منابع مختلف برای تکمیل طرح ساری ـ تاکام اختصاص یابد و روند اجرای آن با نظارت ویژه دنبال شود.
همچنین بر تعیین تکلیف وضعیت پیمانکار و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسریع در اجرای طرح تأکید شد.
در بخش دیگری از این نشست، تجهیزات مورد نیاز شهرداریها و سازمانهای آتشنشانی بررسی و مقرر شد از ظرفیت مناطق آزاد برای واردات تجهیزات مدرن و بهروز شهرداریها، خودروها و تجهیزات آتشنشانی استفاده شود.
همچنین اعتبارات مناسبی برای تأمین و تقویت تجهیزات مورد نیاز شهرداریها در نظر گرفته شد تا بخشی از نیازهای زیرساختی و خدماتی شهرهای استان از طریق منطقه آزاد مازندران تأمین شود.
پیگیری طرحهای نیمهتمام و استفاده از ظرفیت دستگاههای ملی و استانی برای تسریع در اجرای طرحهای عمرانی، از محورهای اصلی این نشست بود.