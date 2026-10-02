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جمعی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و سازمان بسیج مستضعفین با حضور در مرکز ماده ۱۶ کرامت قم، بر تقویت حمایتهای اجتماعی، بهرهگیری از ظرفیت خیرین و توسعه خدمات بهبودیافتگان و خانوادههای آسیبدیده تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسئولان حاضر در بازدید از بخشهای مختلف مرکز ماده ۱۶ کرامت شامل دامداری، پرورش شترمرغ، گلخانه، کارگاههای تولیدی، خیاطی، قنادی، نانوایی، درمانگاه، مرکز مشاوره و آشپزخانه صنعتی بازدید کردند.
همچنین در جریان این بازدید از فیلم مرکز ارتقای سلامت اجتماعی و صیانت شهید آیتالله رئیسی با مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع رونمایی و کتب و مقالات مرکز کرامت معرفی شد.
در ادامه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم به عنوان جهادگر اجتماعی استان انتخاب و نشان افتخار این عنوان از سوی معاونت اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین و معاونت اجتماعی سپاه استان قم به وی اهدا شد.
همچنین نشان سفیر اجتماعی به دکتر عابدینی و دکتر قربانی اهدا شد.