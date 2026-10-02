اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان، نخستین وب‌نشست آموزشی فرایند‌های مرتبط با صدور کد صحت و تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان را با حضور بیش از ۵۰۰ کارشناس و کاربر از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تبیین و تشریح فرایند‌های اجرایی مرتبط با سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) و با هدف رفع ابهامات و بررسی مسائل و مشکلات کاربران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، وب‌نشست آموزشی فرایند‌های مرتبط با صدور کد صحت و تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان ویژه همکاران سراسر کشور برگزار شد.

در این جلسه که با استقبال گسترده کارشناسان دانشگاه‌های سراسر کشور همراه بود، بیش از ۵۰۰ نفر از کارشناس و کاربران مرتبط با فرایند‌های تایید و استعلام مدارک تحصیلی حضور داشتند.

در بخش آموزشی این نشست، ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص فرایند‌های اجرایی، مهم‌ترین نکات و الزامات مرتبط با تاییدیه تحصیلی و نحوه انجام امور مربوط به مدارک دانش‌آموختگان تشریح شد.

از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده در این وبینار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تشریح فرایند‌های تاییدیه تحصیلی و مراحل انجام آن : توضیح فرایند ویرایش تاییدیه تحصیلی با هدف رفع مغایرت‌های موجود در اطلاعات و مدارک؛ تشریح فرایند‌های مرتبط با دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان؛ تأکید بر ارسال و ثبت اطلاعات در پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور (پامتک) و ضرورت تکمیل اطلاعات مربوط به دانش‌آموختگان؛ تشریح نحوه انجام امور مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی منحل‌شده و فرایند رسیدگی به مدارک و سوابق تحصیلی این مؤسسات توسط مؤسسه پذیرنده.

در ادامه، کارشناسان سازمان امور دانشجویان ضمن پاسخگویی به ابهامات مطرح‌شده، توضیحات لازم درباره نحوه انجام فرایند‌ها و الزامات مربوط به هر یک از موضوعات را ارائه کردند.

همچنین در بخش پایانی این جلسه، بخش پرسش و پاسخ با حضور همکاران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برگزار به سؤالات و مسائل مطرح‌شده از سوی شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد. این بخش با هدف شناسایی ابهامات موجود در فرایند‌های اجرایی و ارائه راهکار‌های لازم برای تسهیل و تسریع امور برگزار شد .

برگزاری این وب‌نشست در راستای ارتقای هماهنگی میان سازمان امور دانشجویان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، افزایش آگاهی کاربران نسبت به فرایند‌های سامانه سجاد و تسهیل ارائه خدمات مرتبط با تایید و استعلام مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان انجام شد.