تقوی: مردم از والیبال توقع طلا دارند
رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه مردم از والیبال توقع نشان طلا دارند، گفت: اگر رقیب ایران در فینال ژاپن باشد، باید خودمان را برای یک بازی سخت آماده کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سید میلاد تقوی پس از پیروزی ایران مقابل پاکستان و فینالیست شدن تیم ملی والیبال در بازیهای آسیایی، اظهار داشت: تبریک میگویم به همه مردم ایران و خانواده والیبال. خیلی خوشحالم که تیم ایران پیروزی مقتدرانه مقابل پاکستان کسب کرد. بازی با هیچ تیمی در این رقابتها ساده نیست، پاکستان دیروز هند را برد و اگر شایسته نبود تا نیمه نهایی بالا نمیآمد.
وی افزود: بازیکنان ایران خیلی خوب بازی کردند و امیدوارم فردا یک بازی خوب را پشت سر بگذاریم. روز خوب بچههای ایران باشد و بتوانیم دل مردم را شاد کنیم و با یک طلای خوشرنگ به کشور عزیزمان برگردیم. امیدارم همین روحیهای که بچهها داشتند برای فردا هم داشته باشند و با اقتدار قهرمان بازیهای آسیایی شوند. این قهرمانی برای والیبال و ورزش ایران مهم است.
رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه فرقی نمیکند حریف ایران در فینال چین یا ژاپن باشد، گفت: هر دو تیم سخت هستند و از تیمهای خوب آسیا. چین یک تیم جوان با انگیزه هست و در این مسابقات نشان داده که چقدر خوب هستند. ژاپن هم که همیشه ژاپن است و اینجا میزبان هم هست. هر وقت با ژاپن بازی داشتیم سالنها پر شدهاند و اگر این تیم به فینال برسد، قطعا فردا هم اینجا پر خواهد شد.
تقوی افزود: اگر رقیب ایران در فینال ژاپن باشد، باید خودمان را برای یک بازی سخت آماده کنیم. کاروان ایران هنوز در بازیهای آسیایی مدال طلای رشتههای تیمی را نگرفته است، امیدوارم بچهها اولین و تنها مدال تیمی را کسب کنند. منطقی است که مردم از والیبال توقع دارند. تیم ایران بازی بسیار خوبی را در قهرمانی آسیا مقابل ژاپن انجام داد. من فکر میکنم اگر همان بازی را مقابل ژاپن انجام دهند، میتوانیم به نتیجه امیدوار باشیم. من همیشه گفتهام در والیبال مساوی وجود ندارد و وقتی اختلاف تیمها ۲ امتیاز میشود این را میشود مساوی حساب کرد. امیدوارم اگر ژاپن فینالیست شد بتوانیم انتقام قهرمانی آسیا را از آنها بگیریم.