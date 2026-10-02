به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از غزه، حدود سه سال طول کشید تا تیم‌های امداد و نجات توانستند پیکر ۱۰۵ شهید را از زیر آوار خانه‌هایشان در محله برج التاج در شهر غزه بیرون بکشند. خانواده‌های این شهدا، آنچه از پیکر‌های تجزیه شده عزیزانشان باقی مانده بود را بر دوش کشیدند؛ صحنه‌ای که در آن احساس فقدان با درد خاطراتی که روز‌ها و سال‌ها قادر به پاک کردنش نیستند، در هم آمیخته است.

سازمان امداد و نجات که با وجود شرایط بسیار دشوار به کار خود ادامه می‌دهد، از حجم فاجعه‌ای که حملات هوایی رژیم صهیونیستی بر جای گذاشته و از سختی دسترسی به قربانیان و بیرون کشیدن پیکر‌های باقی‌مانده در سایه ویرانی‌های گسترده و کمبود امکانات و تجهیزات لازم برای کار در زیر آوار، سخن می‌گوید.

در حالی که غزه قربانیان جنایتی را تشییع می‌کند که در آن حدود ۵۰۰ تن از مردان، زنان و کودکان به شهادت رسیدند، رنج فلسطینیان تحت فشار جنگ و ویرانی همچنان ادامه دارد. شمار شهدا در کشتار هولناکی که با تمامی قوانین انسانی در تضاد می‌باشد، رو به افزایش است تا قصه‌های شهدا و خانواده‌هایشان گواهی بر ابعاد بزرگ این نسل‌کشی باقی بماند.

رنج و درد خانواده‌های ۱۰۵ شهید با تشییع پیکرشان به پایان رسید ولی هزاران خانواده همچنان منتظر پیکر شهدای خود و وداع با آنان هستند.