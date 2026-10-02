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مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، از نجات و رهاسازی دو قطعه پلیکان سفید خبر داد که بر اثر رسوب نمک روی پرها، بالها و پاهایشان، توانایی پرواز خود را از دست داده بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، از نجات و رهاسازی دو قطعه پلیکان سفید خبر داد که بر اثر رسوب نمک روی پرها، بالها و پاهایشان، توانایی پرواز خود را از دست داده بودند.
حجت جباری گفت: این دو پلیکان توسط یکی از فعالان حوزه احیای دریاچه ارومیه شناسایی و برای نجات و بررسی وضعیت جسمانی به مجموعه حفاظت محیط زیست منتقل شدند که پس از بررسی، عملیات پاکسازی رسوبات نمکی از بدن، بالها و پرهای آنها انجام شد.
وی افزود: پس از پاکسازی و اطمینان از مناسب بودن وضعیت عمومی، هر دو پلیکان سفید در تالاب آب شیرین گلمرز رهاسازی شدند و به زیستگاه طبیعی خود بازگشتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت دریاچه ارومیه برای این گونه اظهار کرد: دریاچه ارومیه و تالابهای پیرامونی آن از زیستگاههای مهم پرندگان آبزی و مهاجر هستند و پلیکان سفید نیز بخشی از چرخه زندگی خود را در این مجموعه زیستگاهی سپری میکند.
جباری ادامه داد: پلیکانهای سفید برای لانهسازی و جوجهآوری در برخی جزایر دریاچه حضور دارند و برای تأمین غذا نیز از پهنههای آبی دریاچه، رودخانههای ورودی و تالابهای پیرامونی استفاده میکنند؛ بنابراین حفاظت از این گونه نیازمند توجه همزمان به مجموعه این زیستگاههاست.
وی با اشاره به افزایش شوری دریاچه در فصل گرم سال گفت: با افزایش دما و تبخیر و کاهش حجم آب، غلظت نمک افزایش مییابد و در برخی موارد رسوب نمک روی پرها و اندام پرندگان میتواند حرکت طبیعی آنها و توانایی پرواز را مختل کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، نجات این دو پلیکان را نمونهای از اهمیت پایش میدانی حیات وحش دانست و گفت: همکاری فعالان محیط زیست با مجموعه حفاظت محیط زیست میتواند در شناسایی بهموقع جانوران آسیبدیده و جلوگیری از تلف شدن آنها مؤثر باشد.