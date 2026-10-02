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۳۷ دستگاه خودروی جدید در راستای نوسازی ناوگان اداری و ارتقای کیفیت خدماترسانی به فرمانداریهای فارس تحویل داده شد.
در راستای نوسازی ناوگان اداری و ارتقای کیفیت خدماترسانی، ۴۰ دستگاه خودروی جدید با تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس به فرمانداریهای استان تحویل داده شد.
انصاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: از مجموع ۴۰ دستگاه تخصیصیافته، ۳۷ دستگاه با هدف تقویت زیرساختهای اجرایی به فرمانداریهای شهرستانهای استان اختصاص یافت و ۳ دستگاه هم در اختیار مجموعه استانداری فارس قرار گرفت تا روند خدماترسانی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
این اقدام در چارچوب طرح نوسازی ناوگان با هدف کاهش استهلاک خودروهای فرسوده و افزایش توان عملیاتی دستگاههای اجرایی استان صورت گرفته است.