۳۷ دستگاه خودروی جدید در راستای نوسازی ناوگان اداری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به فرمانداری‌های فارس تحویل داده شد.

در راستای نوسازی ناوگان اداری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، ۴۰ دستگاه خودروی جدید با تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس به فرمانداری‌های استان تحویل داده شد.

انصاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: از مجموع ۴۰ دستگاه تخصیص‌یافته، ۳۷ دستگاه با هدف تقویت زیرساخت‌های اجرایی به فرمانداری‌های شهرستان‌های استان اختصاص یافت و ۳ دستگاه هم در اختیار مجموعه استانداری فارس قرار گرفت تا روند خدمات‌رسانی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

این اقدام در چارچوب طرح نوسازی ناوگان با هدف کاهش استهلاک خودرو‌های فرسوده و افزایش توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی استان صورت گرفته است.