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فعالان رسانهای هرمزگان در جشنواره ابوذر سه جایزه ملی را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حسین اژدهایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس به دلیل اثرگزاری و خلاقیت در گزارشها و ارتباطهای زنده از نبرد هرمز، مهدی خسروی از خبرگزاری فارس با تهیه گزارشهای مداوم از جنایتهای آمریکا در هرمزگان و به ویژه کودکان شهید میناب و مجید رنجبری مسئول بسیج جامعه رسانههای هرمزگان به پاس تلاشها در روایتگری میدان در جنگ تحمیلی سوم برتر شناخته و با اهدای لوح سپاس قدردانی شدند.
یازدهمین جشنواره سراسری رسانهایی ابوذر با رویکرد حمایت از تولید محتوای اثرگذار و تقویت نقش رسانه در سالن همایشهای صدا و سیما در تهران با حضور چهرههای رسانه آیی کشور برگزار شد.
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از مهمترین محورهای جشنواره ملی ابوذر جهاد تبیین، امیدآفرینی، روایت پیشرفت و دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقاومت و دفاع مقدس، خانواده و فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی است.