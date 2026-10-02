پخش زنده
امروز: -
معصومه ترابی، کونگفوکار قمی، با درخشش در رقابتهای قهرمانی کشور در رده بزرگسالان، عنوان نخست وزن منهای ۵۴ کیلوگرم را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات کونگفو قهرمانی کشور در ردههای سنی جوانان و بزرگسالان به میزبانی قزوین برگزار شد و تیم قم با هفت ورزشکار در این رقابتها حضور یافت.
معصومه ترابی نماینده قم در وزن منهای ۵۴ کیلوگرم رده سنی بزرگسالان، پس از پیروزی در دیدارهای مراحل حذفی و نیمهنهایی راهی مسابقه پایانی شد.
کونگفوکار قمی در دیدار فینال نیز با غلبه بر حریف خود به مقام قهرمانی دست یافت و بر سکوی نخست این رقابتها ایستاد.