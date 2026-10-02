امام جمعه موقت بیرجند: همدلی مردم با نیرو‌های مسلح و حضور آنان در میدان، باعث شده ترس در وجود آمریکا و اسرائیل رسوخ کند.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند گفت: حضور مردم در اجتماعات مردمی توطئه‌های دشمن را خنثی کرده است و باید مردم همچنان پشتیبان ولایت فقیه باشند و از نیرو‌های مسلح حمایت کنند.

حجت الاسلام نوفرستی با اشاره به آمادگی همه جانبه‌ی نیرو‌های مسلح در بخش‌های تاکتیکی و تکنیکی افزود: امروز ایران از قبل، قوی‌تر و برومند‌تر شده است، بنابراین عزت ایران در جهاد حق علیه باطل است.