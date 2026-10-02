به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، حجت‌الاسلام علیرضا افشار گفت : در پی اقدامات قضایی و انتظامی و با شناسایی یک کارگاه تولید غیرمجاز مشروبات الکلی، محل مورد بازرسی قرار گرفت و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه در این عملیات، مجموعاً ۶۳۵ لیتر مشروبات الکلی شامل ۲۰ لیتر مشروبات خارجی و ۶۱۵ لیتر مشروبات دست‌ساز کشف شد، ادامه داد : در ارتباط با این پرونده، دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، اقدامات قانونی لازم در خصوص آنان انجام شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان خاطر نشان کرد : برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه تولید و نگهداری مشروبات الکلی، در چارچوب قانون و با هدف صیانت از امنیت و سلامت عمومی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.