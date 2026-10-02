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دور مقدماتی لیگ دسته یک فوتبال آذربایجان غربی فصل ۱۴۰۵، با برگزاری نه دیدار پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دور مقدماتی لیگ دسته یک آذربایجان غربی فصل ۱۴۰۵، با برگزاری نه دیدار پیگیری شد.
نتایج این دیدارها به شرح زیر است:
قوشاچای اسپور میاندوآب ۳ - ۰ آشتی مهاباد
اورین خوی ۳ - ۰ امیدان برتر سلماس
بالو اسپور ارومیه ۳ -۰ شاهین دیزج خوی
آذربایجان پلدشت ۰ - ۲ اتحاد خوی
آغ چای چایپاره ۳ - ۰ فجر چالدران
ده شمس اشنویه ۱ - ۱ وحدت نقده
کانیاو بوکان ۲ - ۱ شایان بوکان
تراکتور میاندوآب ۱ - ۱ تربیت شاهین دژ
میلان مهاباد ۰ - ۰ کیان لاجان پیرانشهر