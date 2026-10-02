به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دور مقدماتی لیگ دسته یک آذربایجان غربی فصل ۱۴۰۵، با برگزاری نه دیدار پیگیری شد.

نتایج این دیدار‌ها به شرح زیر است:



قوشاچای اسپور میاندوآب ۳ - ۰ آشتی مهاباد

اورین خوی ۳ - ۰ امیدان برتر سلماس

بالو اسپور ارومیه ۳ -۰ شاهین دیزج خوی

آذربایجان پلدشت ۰ - ۲ اتحاد خوی

آغ چای چایپاره ۳ - ۰ فجر چالدران

ده شمس اشنویه ۱ - ۱ وحدت نقده

کانیاو بوکان ۲ - ۱ شایان بوکان

تراکتور میاندوآب ۱ - ۱ تربیت شاهین دژ

میلان مهاباد ۰ - ۰ کیان لاجان پیرانشهر