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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه از کشف و ضبط سه حلقه مار پیتون از منزل یک متخلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: در راستای اجرای ضوابط و مقررات زیستمحیطی و با پیگیری ماموران یگان حفاظت محیط زیست، سه حلقه مار پیتون در جریان بازرسی از منزل فرد متخلف کشف و ضبط شد.
شیخ ویسی با اشاره به وضعیت حفاظتی این گونه جانوری گفت: مار پیتون بر اساس ضوابط زیستمحیطی در شمول ضمیمه یک فهرست کنوانسیون بینالمللی تجارت گونههای جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض قرار دارد و نگهداری، خرید و فروش و جابهجایی گونههای مشمول این مقررات تابع ضوابط و مجوزهای قانونی است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به قاچاق این گونه افزود: مار پیتون از جمله گونههایی است که برای تجارت و کسب منافع مالی قاچاق میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با خرید و فروش یا نگهداری غیرمجاز گونههای جانوری حیات وحش، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست یا تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع دهند