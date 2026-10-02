به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: در راستای اجرای ضوابط و مقررات زیست‌محیطی و با پیگیری ماموران یگان حفاظت محیط زیست، سه حلقه مار پیتون در جریان بازرسی از منزل فرد متخلف کشف و ضبط شد.

شیخ ویسی با اشاره به وضعیت حفاظتی این گونه جانوری گفت: مار پیتون بر اساس ضوابط زیست‌محیطی در شمول ضمیمه یک فهرست کنوانسیون بین‌المللی تجارت گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض قرار دارد و نگهداری، خرید و فروش و جابه‌جایی گونه‌های مشمول این مقررات تابع ضوابط و مجوزهای قانونی است.