دیدار‌های رده بندی و نهایی اوزان ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی امروز در ناگویا ژاپن برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عباس ابراهیم‌زاده نماینده کشورمان در وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت های کشتی آزاد بازی‌های آسیایی ناگویا، پس از دور نخست، در مرحله بعد چارلز دیلوکشان از سریلانکا را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش روی برداشت.

وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سوجیت از هند مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، ابراهیم زاده به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله سید عمر زازی از افغانستان را با نتیجه ۱۵ بر ۵ شکست داد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. ابراهیم زاده با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب کوتارو کیوکا قهرمان المپیک از ژاپن شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.