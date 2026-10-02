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رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی در مینسک، در دیدار با وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا از روند رو به رشد مبادلات تجاری دو طرف خبر داد و ابراز امیدواری کرد دومین اجلاس کمیته مشترک ایران و اوراسیا بهزودی در تهران برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان توسعه تجارت ؛ محمدعلی دهقاندهنوی که برای شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلاروس به مینسک سفر کرده است، با «آندری اسلپنف» وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیدار و گفتوگو کرد.
دهقاندهنوی در این دیدار با اشاره به کارنامه مبادلات طرفین اظهار کرد: «با وجود تمام چالشها و محدودیتها، آمارهای تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سیری صعودی به خود گرفته و این روند مثبت، نویدبخش چشماندازی روشن برای جهش در مناسبات اقتصادی پیشرو است.»
وی با تأکید بر عزم جدی تهران برای تعمیق روابط با کشورهای عضو این بلوک اقتصادی افزود: «ایران همکاریهای تجاری منظم و رو به رشدی با روسیه و سایر اعضای اتحادیه دارد و هدفگذاری ما ورود به فاز عملیاتیتر و توسعه همهجانبه این پیوندهاست.»
رئیسکل سازمان توسعه تجارت همچنین برگزاری دومین اجلاس کمیته مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تهران را یک گام اساسی توصیف کرد و گفت: «میزبانی تهران از این رویداد، فرصتی طلایی برای اتصال مستقیم بخشهای خصوصی دو طرف و شکلگیری قراردادهای جدید میان بازرگانان ایرانی و اوراسیایی خواهد بود.»
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم رایزنیهای فنی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد برای تسهیل تردد کالا و سرمایهگذاری متقابل تأکید کردند.