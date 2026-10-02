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یادواره شهدای دفاع مقدس سوم شهرستان گلپایگان در اجتماع شبانه مردم در میدان توحید شهر گوگد گلپایگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام محمدتقی وکیلپور؛ نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب در دیدارهای مردمی در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه شهدا رفتند تا فرهنگ ایستادگی زنده بماند گفت: شهدا با شجاعت خود در برابر دشمن ایستادگی کردند وموجب عزت و سربلندی کشور شدند.
شهرستان گلپایگان ۶ شهید در دفاع مقدس سوم تقدیم نظام و انقلاب کرده است.