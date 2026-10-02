به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام محمدتقی وکیل‌پور؛ نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب در دیدار‌های مردمی در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه شهدا رفتند تا فرهنگ ایستادگی زنده بماند گفت: شهدا با شجاعت خود در برابر دشمن ایستادگی کردند وموجب عزت و سربلندی کشور شدند.

شهرستان گلپایگان ۶ شهید در دفاع مقدس سوم تقدیم نظام و انقلاب کرده است.