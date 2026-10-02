به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری افزود: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که طی امروز و روز یکشنبه، سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندباد‌های لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و رگبار و رعد و برق در نیمه شمالی تا بخش‌های مرکزی و شرقی و ارتفاعات استان و احتمال رخداد گرد و خاک در مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی استان خواهد شد. در سایر مناطق نیز احتمال رگبار‌های نقطه‌ای وجود دارد.

وی ادامه داد: همچنین طی فردا با توجه به بالا بودن ضرایب ناپایداری، رگبار و رعد وبرق نسبتا شدید، وزش باد‌های متوسط تا خیلی شدید و احتمال رخداد طوفان‌های لحظه‌ای در مناطق شمالی، شرقی، شمال شرقی و مرکزی و وزش باد‌های متوسط تا خیلی شدید و احتمال گرد و خاک‌های همرفتی در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی مورد انتظار است.

مدیر کل هواشناسی خوزستان با اشاره به اینکه تا روز یکشنبه روند کاهش دما در سطح استان مورد انتظار است، ادامه داد: همچنین جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت یکشنبه بتدریج در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان، موجب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد. شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت فردا مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۳.۷ و ایذه با دمای ۱۹.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۰.۳ و ۲۴.۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.