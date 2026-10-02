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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز از بهروزرسانی طرح جامع شهر بینالمللی سلامت، تدوین بسته فرصتهای سرمایهگذاری و توافق با شهرداری برای امتداد خط مترو از شهرک گلستان تا این مجموعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز از بهروزرسانی طرح جامع شهر بینالمللی سلامت، تدوین بسته فرصتهای سرمایهگذاری و توافق با شهرداری برای امتداد خط مترو از شهرک گلستان تا این مجموعه خبر داد.
سعید مصفا گفت: با دستور مدیریت ارشد استان، موانع زیرساختی از جمله تأمین برق و گاز و تعیین تکلیف اسناد اراضی در مسیر اجرا قرار گرفت.
شهر بینالمللی سلامت شیراز نخستین و تنها منطقه تخصصی کشور در حوزه سلامت، تندرستی، درمان و گردشگری است که در فضایی به وسعت هزار هکتار در ۸ کیلومتری شیراز در حال ساخت است.
مصفا با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی، از بازنگری در مطالعات و شاخصهای طرح جامع متناسب با نیازهای روز خبر داد و تصریح کرد: نتایج بررسیها نشان میدهد این مجموعه همچنان ظرفیت اقتصادی مطلوبی برای تبدیل شدن به یکی از محورهای مهم گردشگری سلامت و خدمات تخصصی دارد.
در همین راستا، کتابچه فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای درمان، پزشکی پیشرفته، گردشگری سلامت و فعالیتهای مکمل تدوین شده است تا زمینه حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم شود.
وی درباره زیرساختهای حملونقل نیز گفت: بر اساس تفاهمنامهای که از سوی شهرداری شیراز و با هدف تسهیل دسترسی مراجعان، کارکنان و سرمایهگذاران منعقد شده، امتداد خط مترو از شهرک گلستان تا شهر سلامت در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در خصوص دیگر موانع زیرساختی افزود: موضوع تأمین برق در مسیر اجرا است و برای جابهجایی بخشی از خط انتقال گاز که توسعه اراضی را محدود کرده بود، مذاکرات کارشناسی برای دستیابی به راهکار ملی در حال پیگیری است. همچنین تعیین تکلیف مالکیت و صدور اسناد اراضی فاز نخست، پس از بررسیهای کارشناسی، وارد مرحله اجرایی شده است.
مصفا با تأکید بر اینکه شهر بینالمللی سلامت شیراز بهعنوان طرحی هویتدار در سطح ملی شناخته میشود، خاطرنشان کرد: اگرچه نظارت تخصصی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی بر فعالیتها ضروری است، اما در کنار آن باید سازوکارهایی برای تسهیل فعالیت سرمایهگذاران فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت دستگاههای اجرایی و نمایندگان مجلس، شاهد شتاب گرفتن روند توسعه و بهرهبرداری از ظرفیتهای این مجموعه باشیم.