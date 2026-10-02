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معاون حمایتهای اجتماعی سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، درباره وضعیت گرمخانهها و مددسراهای پایتخت اعلام کرد: این مراکز برای افراد بیخانمان و بدون سرپناه پیشبینی شدهاند و فرآیند مراجعه و پذیرش در آنها روزانه و بهصورت اختیاری انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یوسف مقدمی گفت: ظرفیت اسمی فعلی گرمخانهها حدود هزار و ۵۰۰ نفر است و در شرایط اضطرار، بهویژه در فصل سرد سال، امکان افزایش ظرفیت پذیرش تا حدود ۵۰۰ نفر مازاد بر ظرفیت معمول نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شبانهروز حدود هزار و ۲۰۰ نفر در مددسراها و گرمخانهها پذیرش میشوند و بهصورت رایگان از خدماتی از جمله اسکان، تغذیه، مددکاری اجتماعی، روانشناسی، خدمات بهداشتی، استحمام و سایر خدمات حمایتی بهرهمند میشوند.
مقدمی با اشاره به تمهیدات مدیریت شهری برای فصل سرد سال گفت: ظرفیت گرمخانهها و مددسراهای شهر تهران بر اساس تجربه سالهای گذشته و میزان مراجعه در سردترین روزهای سال تعیین شده و در صورت افزایش نیاز، مددسراهای سیار نیز وارد چرخه خدمترسانی میشوند.
وی افزود: این مددسراهای سیار در قالب اتوبوسهایی با عنوان «پناهگرم» در میادین شهر مستقر میشوند و هر دستگاه ظرفیتی حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر دارد.
مقدمی درباره خدمات غذایی ارائهشده به افراد در گرمخانهها و مددسراها نیز اظهار کرد: در مددسراهای ثابت و سیار، خدمات تغذیه نیز ارائه میشود.
وی افزود: در مددسراهای ثابت، وعدههای صبحانه، ناهار و شام در اختیار افراد قرار میگیرد، اما مددسراهای سیار که در چهار ماه سرد سال در میادین مستقر میشوند، در زمان فعالیت خود وعده شام را به افراد ارائه میکنند.
معاون حمایتهای اجتماعی سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران توضیح داد: مددسراهای سیار شبانه فعالیت میکنند و افراد پس از دریافت خدمات و سپری کردن شب، صبح محل را ترک میکنند.