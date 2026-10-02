مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی از تجهیز نخستین واحد صنعتی شهرک صنعتی توس مشهد مقدس به تأسیسات گاز مصنوعی (SNG) خبر داد و گفت: این تأسیسات در زمان افت فشار یا اعمال محدودیت گاز طبیعی، امکان تأمین گاز مورد نیاز واحد صنعتی را با ترکیب گاز مایع و هوا فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن افتخاری، اشاره به تأسیسات SNG ساخته شده در این واحد صنعتی گفت: این تأسیسات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تأمین مالی مالک کارخانه راه‌اندازی شده است و در شرایط افت فشار یا اعمال محدودیت گاز طبیعی، می‌تواند با ترکیب گاز مایع و هوا، گازی مشابه گاز طبیعی در اختیار واحد قرار دهد.

وی افزود: استفاده از این ظرفیت موجب می‌شود واحد صنعتی بدون نیاز به تعویض تجهیزات گازسوز، امکان ادامه فعالیت‌های ضروری خود را در شرایط محدودیت گاز طبیعی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی با اشاره به موضوع ناترازی گاز و تبعات حاصل از جنگ تحمیلی، آمادگی صنایع برای استفاده از سوخت دوم در روز‌های سرد سال را یک ضرورت دانست و گفت: این موضوع به‌صورت گسترده به واحد‌های صنعتی ابلاغ شده است و در دوره اعمال محدودیت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأمین سوخت دوم مورد نیاز صنایع را بر عهده خواهد داشت.

افتخاری بر همکاری شرکت گاز و وزارت نفت با واحد‌های دارای تأسیسات SNG و همچنین واحد‌های دارای مخزن LPG تأکید کرد و افزود: بر اساس این همکاری، حداقلی از گاز طبیعی مورد نیاز واحد‌ها برای گرمایش و همچنین LPG مورد نیاز آنها، از طریق سازوکار سامانه صدف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد.

وی در جریان حضور در شهرک صنعتی توس مشهد، میزان آمادگی واحد‌های صنعتی برای ورود به فصل سرد سال را بررسی کرد. بازدید از تجهیزات ذخیره‌سازی و تأسیسات SNG راه‌اندازی‌شده توسط یکی از واحد‌های صنعتی کاشی مستقر در این شهرک نیز از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.

شهرک صنعتی توس در شمال غرب مشهد با مساحت بیش از ۴۵۰ هکتار و فعالیت حدود ۸۰۰ قطعه، یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی ایران محسوب می‌شود.

گاز طبیعی مصنوعی (SNG) گازی است که از ترکیب گاز مایع (LPG) و هوا تولید می‌شود و از نظر ویژگی‌های احتراقی، مشابه گاز طبیعی است. این سامانه به‌عنوان جایگزینی برای تأمین گاز واحد‌های صنعتی در زمان افت فشار یا محدودیت گاز طبیعی به کار می‌رود.