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مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه با میزان درآمد مردم کشور، هزینههای دندانپزشکی بالا قلمداد میشود، گفت: اگرچه بسته پیشنهادی بیمه سلامت برای پوشش خدمات دندانپزشکی به شورای عالی بیمه ارائه شده، اما در حال حاضر بهدلیل محدودیت منابع، امکان توسعه این خدمات وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی ناصحی رییس سازمان بیمه سلامت درباره پوشش بیمهای خدمات دندانپزشکی اظهار کرد: دندانپزشکی در تمام دنیا از جایگاه خاصی در بیمهها برخوردار است که عمدتا بیمههای معمولی این خدمات را پوشش نمیدهند و تحت پوشش بیمههای تکمیلی قرار دارند. تعداد خدمات دندانپزشکی ۲۰ مورد است؛ در حالی که حدود ۱۴ خدمت را تحت پوشش قرار میدادیم. بیمه سلامت در راستای ارائه خدمات دندانپزشکی به زنان باردار و کودکان بسیار توجه میکند.
پیشنهاد بسته خدمات دندانپزشکی
او با بیان اینکه ارائه خدمات دندانپزشکی در مراکز بهداشتی برای گروه هدف رایگان است، گفت: بستههای ارائه خدمات دندانپزشکی را آماده کرده بودیم و بنا به تکلیف قانونی که برعهده داریم به شورای عالی بیمه ارائه کردیم. بیمه سلامت هم یکی از پایههای ارائه کارشناسی این قضیه بود؛ حدود دو تا سه سال از زمان پیشنهاد این بستهها میگذرد، اما اولویتهای بیشتری در کشور وجود دارد که با توجه به منابع موجود، با بستههای دندانپزشکی چندان موافق نیستند.
هزینه بالای خدمات دندانپزشکی
ناصحی در پاسخ به پرسش «آیا آمار و ارقامی در دست داریم که چند درصد مردم به دلیل گرانی خدمات دندانپزشکی برای درمان مراجعه نمیکنند؟» توضیح داد: آمار و ارقام در این زمینه در دسترس نیست؛ اما تعداد این افراد کم نیست. هزینه دندانپزشکی یکی از هزینههای بالای پزشکی نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان به حساب میآید. هزینههای دندانپزشکی با توجه به میزان درآمد مردم کشور ما بالا قلمداد میشود.
او ادامه داد: امیدوارم که با افزایش منابع بتوانیم در ارتباط با پوشش بیمهای خدمات دندانپزشکی چارهای بیندیشیم. بسته پیشنهادی بیمه سلامت به شورای عالی بیمه، یک بسته خوب بود. هزینههای آن بسته به نحوی نبود که کشور در شرایط عادی نتواند از پس آن بربیاد. اما طبیعتا در حال حاضر، جای هیچ توسعهای در ارائه خدمات وجود ندارد. البته پیش از این با صرفهجویی در سایر حوزهها میتوانستیم بخشی از خدمات دندانپزشکی را پوشش دهیم.