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فرمانده انتظامی خراسان جنوبی: خدمت به مردم، افتخارمان و امنیت مردم خط قرمز پلیس است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه بیرجند ضمن گرامیداشت هفته انتظامی گفت: امنیت مردم خط قرمز ماست و با تقدیم ۱۷۳ شهید انتظامی در استان، بر عهد خود با شهدا و مردم پایدار خواهیم ماند.
سردار شجاعینسب با اشاره به شعار امسال هفته انتظامی با عنوان پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز افزود: اکنون نیروهای مسلح فراتر از مرزهای آسایش خود و خانواده شان در برابر نا امنی ایستاده اند و از حریم زندگی مردم جانانه دفاع میکنند.
وی همچنین به اعزام ۴ هزار نفر از مشمولان خدمت مقدس وظیفه عمومی به مراکز آموزش، از رشد ۶۲ درصدی اعزام در یک سال گذشته خبر داد و گفت: نیروهای انتظامی در این مجموعه مقدس با روحیه شهامت و جسارت در مرزبانی کشور و مرزهای استان خراسان جنوبی قاطعانه ایستادهاند و حاصل آن، امنیت پایدار در مرزهاست.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از همراهی و پشتیبانی مردم، نماینده ولی فقیه در استان، امامان جمعه و جماعت، استاندار، اعضای شورای تأمین، صدا و سیما، اصحاب رسانه و خانوادههای نیروهای فرماندهی انتظامی قدر دانی کرد و افزود:خراسان جنوبی با همراهی مردم، یکی از استانهای امن و برتر کشور بر اساس شاخصهای رسمی اعلام شده است.
کشف ۲۱ تن انواع مواد مخدر، هلاکت اشرار و قاچاقچیان، دستگیری صدها قاچاقچی و سارق، توقیف صدها خودروی شوتی و مزاحم، انهدام باندهای مختلف، ارائه بیش از ۸۳۵ هزار خدمت در حوزه راه و راهور، ارائه ۳۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی و عادی، ۲۰ هزار خدمت در حوزه پلیس آگاهی و بازگشت ۴۰ میلیارد تومان پول به مالباختگان از دیگر اقدامات پلیس انتظامی استان در یک سال گذشته بود که فرماندهی انتظامی به |آن اشاره کرد.
سیزدهم مهرماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز انتظامی و روز مدافعان وطن نامگذاری شده است.