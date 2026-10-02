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کتاب فقیهی از کربلا با موضوع بازخوانی اندیشه علمی، فرهنگی و سیاسی آیتالله سیدمحمدتقی مدرسی با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران، فضلا و فرهیختگان حوزه و دانشگاه در قم رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسم بازخوانی اندیشه علمی، فرهنگی و سیاسی آیتالله سیدمحمدتقی مدرسی در سالن همایشهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد و در آن ابعاد مختلف اندیشه و نقشآفرینی علمی، فرهنگی و سیاسی آیتاللهالعظمی مدرسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کتاب فقیهی از کربلا به قلم دکتر عبدالوهّاب فراتی نوشته شده و تلاشی پژوهشی برای تبیین سیر تحول فکری و سیاسی این مرجع معاصر شیعه است.
در این اثر، نسبت میان نظریه ولایت فقیه، مرجعیت دینی، اصلاح اجتماعی و کنش سیاسی در منظومه فکری آیتالله مدرسی بررسی شده و تلاش شده است ابعاد مختلف میراث فکری و اجتماعی این عالم برجسته تبیین شود.
آیتالله سیدمحمدتقی مدرسی از مراجع معاصر شیعه و از چهرههای شناختهشده حوزه علمیه کربلاست که در خانوادهای ریشهدار در فقاهت و مرجعیت رشد یافت و تحصیلات حوزوی خود را نزد استادان برجسته حوزه کربلا دنبال کرد و در جوانی به مرتبه اجتهاد رسید.
وی سالها به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال داشته و آثار متعددی در حوزههای فقه، اصول، معارف اسلامی و اندیشه دینی تألیف کرده است.
رویکرد قرآنی از ویژگیهای برجسته اندیشه علمی آیتالله مدرسی به شمار میرود و تفسیر چندجلدی من هدی القرآن از مهمترین آثار وی است که در آن تلاش شده آموزههای قرآن کریم با مسائل و نیازهای جهان معاصر پیوند داده شود.
آیتالله مدرسی در حوزه فقه نیز با توجه به تحولات جوامع اسلامی، بر ارتباط میان میراث اجتهادی شیعه و مسائل نوپدید تأکید داشته و آثاری همچون الوجیز فی الفقه الاسلامی را در این زمینه ارائه کرده است.
فعالیتهای اجتماعی و سیاسی آیتالله مدرسی نیز بخش دیگری از موضوعات مورد توجه در کتاب فقیهی از کربلاست؛ وی از دوران جوانی در تحولات و مبارزات سیاسی عراق نقش داشت و پس از مهاجرت از این کشور، فعالیتهای فرهنگی و فکری خود را در کشورهای مختلف ادامه داد.
برگزارکنندگان این نشست هدف از برگزاری آن را فراهم کردن زمینه برای شناخت دقیقتر میراث فکری و نقشآفرینیهای علمی و اجتماعی آیتالله مدرسی عنوان کردند.