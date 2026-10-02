۳۰ واحد مسکن محرومان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، خیران و گروه‌های جهادی در مازندران به خانواده‌های نیازمند تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا در حاشیه بهره‌برداری از یک واحد مسکونی در شهرستان تنکابن گفت: این واحد‌ها با مشارکت بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن، خیران، دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی روستا و گروه‌های جهادی احداث و تحویل خانواده‌های نیازمند شد.

رضا سلیمان‌نژاد افزود: در حوزه مسکن محرومان، تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترکی میان سازمان بسیج سازندگی، کمیته امداد و بنیاد مسکن منعقد شده است و بر اساس آن، با اختصاص کمک‌هزینه‌های دولتی و تلفیق آن با کمک خیران و ظرفیت‌های بومی، روند ساخت و تکمیل این واحد‌ها دنبال می‌شود.

وی گفت: بهره‌گیری از توان جهادگران در کاهش هزینه‌ها و تسریع روند ساخت این واحد‌ها نقش دارد و بسیج سازندگی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در کنار خانواده‌های نیازمند فعالیت می‌کند.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه تنکابن نیز گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۴۷ طرح ساخت مسکن محرومان در این شهرستان آغاز شده که ۳۷ واحد آن تکمیل و تحویل شده است و مابقی واحد‌ها در دست اقدام قرار دارد.

مصطفی حیدری افزود: با مشارکت دستگاه‌های اجرایی شهرستان، بخشداری‌ها و گروه‌های جهادی، این واحد مسکونی در کمتر از ۶ ماه تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

فرآیند شناسایی و ساخت مسکن برای خانواده‌های نیازمند در مازندران نیز همچنان با اولویت تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه ادامه دارد.