نخستین قسمت از ویژه‌برنامه «پل فرهنگ» با موضوع روابط و تعاملات فرهنگی ایران و روسیه، با روایت زهرا چخماقی و علی سلیمانی از شبکه خبر پخش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ویژه‌برنامه «پل فرهنگ» با هدف معرفی ابعاد مختلف تعاملات فرهنگی میان دو کشور، روی آنتن شبکه خبر رفته است.

«پل فرهنگ» با روایت زهرا چخماقی و علی سلیمانی، مخاطب را به سفری در میان جلوه‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه می‌برد و از زوایای مختلف به ظرفیت‌هایی می‌پردازد که می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط بیشتر میان مردم ایران و روسیه باشد.