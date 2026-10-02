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نخستین قسمت از ویژهبرنامه «پل فرهنگ» با موضوع روابط و تعاملات فرهنگی ایران و روسیه، با روایت زهرا چخماقی و علی سلیمانی از شبکه خبر پخش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ویژهبرنامه «پل فرهنگ» با هدف معرفی ابعاد مختلف تعاملات فرهنگی میان دو کشور، روی آنتن شبکه خبر رفته است.
«پل فرهنگ» با روایت زهرا چخماقی و علی سلیمانی، مخاطب را به سفری در میان جلوههای هفته فرهنگی ایران در روسیه میبرد و از زوایای مختلف به ظرفیتهایی میپردازد که میتواند زمینهساز ارتباط بیشتر میان مردم ایران و روسیه باشد.