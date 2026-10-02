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رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان چالدران، از اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از ورود گرازهای وحشی به مزارع و باغهای کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان چالدران، از اجرای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات ناشی از ورود گرازهای وحشی به مزارع و باغهای کشاورزی این شهرستان خبر داد.
حجت آذریار گفت: از مردادماه امسال تاکنون بیش از ۵۰ مورد گزارش از ورود گرازهای وحشی به مزارع و باغهای شهرستان دریافت شده است که پس از اعلام هر مورد، نیروهای یگان حفاظت محیطزیست استان و شهرستان به همراه میرشکارها در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای دور کردن گرازها و کاهش خطر را انجام دادهاند.
وی افزود: پایش مستمر مناطق کشاورزی و همکاری جوامع محلی با محیطزیست میتواند در شناسایی نقاط در معرض خسارت، پیشگیری از آسیب به مزارع و کاهش تعارض میان حیاتوحش و بهرهبرداران بخش کشاورزی مؤثر باشد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان چالدران از شهروندان و کشاورزان خواست در صورت مشاهده گرازهای وحشی در اطراف مناطق مسکونی یا مزارع، موضوع را در طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.