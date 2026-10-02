رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان میاندوآب، از تحویل یک قطعه عقاب آسیب‌دیده به این اداره از سوی دوستداران حیات‌وحش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، موسی جسور، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان میاندوآب، از تحویل یک قطعه عقاب آسیب‌دیده به این اداره توسط دوستداران حیات‌وحش خبر داد.

موسی جسور گفت: این پرنده که توانایی پرواز مداوم نداشت، برای جلوگیری از آسیب احتمالی و با هدف حفاظت از آن، توسط دوستداران طبیعت به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان میاندوآب تحویل داده شد.

وی افزود: پرندگان شکاری آسیب‌دیده پس از تحویل به محیط‌زیست، در صورت نیاز تحت مراقبت و تیمار قرار می‌گیرند و پس از بهبودی، در زیستگاه طبیعی مناسب رهاسازی می‌شوند.

جسور از همکاری مسئولانه دوستداران حیات‌وحش قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش آسیب‌دیده، از جابه‌جایی یا نگهداری خودسرانه آنها خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.