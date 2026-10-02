به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی رولر اسکی ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، امروز دهم مهر تهران را به مقصد بانکوک ترک کرد.

این تیم متشکل از چهار ورزشکار، شامل دو بانوی ملی‌پوش؛ ساحل تیر از استان مازندران و عاطفه صالحی از استان خراسان رضوی و دو ورزشکار مرد؛ دانیال ساوه‌شمشکی از استان تهران و علیرضا نظری‌زاده از استان همدان است.

هدایت تیم ملی بر عهده محمدتقی شمشکی است و معصومه کلهر نیز به عنوان سرپرست بانوان این تیم را همراهی می‌کند.

مسابقات قهرمانی آسیا از شنبه ۱۱ مهر آغاز می‌شود و ورزشکاران در چهار ماده شامل ۲۰۰ متر سوپر سرعت، امدادی کلاسیک ۶×۱.۵ کیلومتر، کلاسیک ۱۲.۵ کیلومتر و پاتیناژ ۱۵ کیلومتر (استقامت) به رقابت خواهند پرداخت.

این اعزام، نخستین حضور تیم ملی رولر اسکی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا است.