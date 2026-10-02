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خطیب جمعه تهران با اشاره به نظرات عضو ارشد مؤسسه بروکینگز گفت: این ماجراجویی آمریکا در منطقه، یعنی جنگ رمضان، جنگ هرمز و میدان نبردی که شما امروز در قلب آن قرار دارید، احتمالاً آخرین ماجراجویی آمریکا است.
وی با بیان اینکه جامعهای که بر مدار عقل، علم و معرفت حرکت کرده و به فضایل اخلاقی آراسته باشد، جامعهای است که حقوق انسانها را پاس میدارد، افزود: قرآن کریم تصریح میفرماید که آن سخن، نجوا و نشستوبرخاستی نزد خدای متعال قابل احترام است که ثمرهاش مقابله با هر کلام و رفتاری باشد که مورد امضای عقل و شرع نیست و دستاورد آن، رشد و آراستگی جامعه به معروف باشد. در این میان، از بین تمامی معروفها، بر یک معروف بیش از همه تأکید شده است و آن «اصلاح ذاتالبین» (اصلاح میان مردم) است.
خطیب نماز جمعه تهران تأکید کرد: ما باید در مسیر اصلاح رابطه خود با دیگران گام برداریم؛ چرا که نخستین گام در استحکام جامعه دینی، اصلاح رابطه اهل ایمان با یکدیگر است. اگر این مجموعه به استحکام برسد و روابط میان افراد اصلاح شود، راه برای اصلاح جامعه بشری هموار خواهد شد. دستورات اسلام، حتی احکامی که در زمره عبادات تعریف میشوند، هر یک سهم مهمی در اصلاح روابط اجتماعی و تعامل انسانها با یکدیگر دارند.
حجتالسلام ابوترابیفرد با اشاره به برگزاری اجلاس سالانه نماز گفت: این روزها شاهد برگزاری اجلاس سراسری نماز بودیم که رهبر انقلاب اسلامی در پیامی جامع خطاب به امت اسلام و بهویژه ملت عزیز ایران، بر نقش کلیدی و محوری نماز تأکید فرمودند. ایشان اولاً بر گسترش نماز در سطح جامعه و فراگیری این عمل عبادی و ثانیاً بر ارتقای کیفیت نماز تأکید داشتند.
وی خاطرنشان کرد: نماز به عنوان مهمترین عمل عبادی، ترجمان «معرفت نفس» و «معرفت خدای سبحان» است. کسی به اقامه نماز میایستد که اولاً خود را شناخته (که من عبدم) و ثانیاً خدای سبحان را.
نماز جماعت حلقه پیوند جامعه و حافظ امنیت است
خطیب نماز جمعه تهران اظهار داشت: نماز جمعه مصداق آیه شریفه «فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّهِ» است؛ دعوتی همگانی تا همه با هم در صفوف نماز جمعه شرکت کنند. این فریضه هرچند یک عمل عبادی محض به شمار میرود، اما باید به جماعت و با حضور پرشور نمازگزاران و شاگردان مدرسه دین اقامه شود. پیام این حضور آن است که نماز باید تاروپود جامعه را به یکدیگر پیوند زند و جامعهای مستحکم و استوار پدید آورد.
حجتالسلام ابوترابیفرد با اشاره به ضرورت احیای نمازهای جماعت افزود: تاکید فراوان بر اقامه نماز جماعت، از اصولی است که متاسفانه تا حدود قابل توجهی مورد غفلت قرار گرفته است. نماز جماعت بدین معناست که این فریضه الهی، حلقه اتصال و پیوند افراد جامعه با یکدیگر باشد.
وی با پیوند دادن این همدلی عبادی به عرصه امنیت اجتماعی تصریح کرد: حضور آگاهانه مردم در ماههای اخیر در خیابانها و در کنار برادران، جوانان، مردان و زنانی که در فراجا حافظ امنیت هستند، نقشی بی بدیل در خلق امنیت داشته است. این حضور منسجم در واقع ثمره انسجام و تربیتی است که در مساجد و نمازهای جماعت شکل میگیرد. شرکت کنندگان در نمازهای جماعت و مساجد، امروز رسالت خود را در کنار عموم ملت بزرگ ایران، پاسداری و حراست از امنیت کشور میدانند.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه تاکید کرد: اگر نماز به معنای واقعی کلمه در جامعه اقامه شود، روابط اجتماعی ما اصلاح خواهد شد. دستاورد اقامه نماز آن است که برادران ایمانی در کنار یکدیگر میایستند و همگی در صف واحد، از ارزشها و اصول دفاع میکنند.
حجتالاسلام ابوترابیفرد تصریح کرد: شهدای گرانقدر نیروی انتظامی، شهدای والامقام ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و این برگزیدگان ملت بزرگ ایران، جان پاک خود را برای اقتدار میهن، امنیت مردم عزیز ایران و پاسداری از شکوه، عظمت و عزت این ملت بزرگ تقدیم کردند.
سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل تبلور اندیشه ناب و پیامآور امنیت و صلح، عدالت بود
امام جمعه موقت تهران همچنین گفت: انسان نمازگزار کسی است که به سهولت از خطرات دنیا عبور میکند، از تهدیدها در امان میماند و حماسهآفرین میشود؛ انسانی که دفاع مقدس هشتساله، دفاع عزتآفرین ۱۲ روزه و جنگ پیروز هرمز را خلق میکند. اینها همه دستاورد نماز است.
وی افزود:: انسان نمازگزار برای جامعه نیز سلامت به ارمغان میآورد و پیام او برای جامعه، پیام سلامت است. پایان سخن در نماز با «السلام علیکم» است؛ یعنی ای جامعه انسانی و ای اولیای الهی، من برای شما پیامآور سلامتم و دین پیامآور سلامت است.
حجتالسلام ابوترابیفرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش نمازگزاران در تحولات جهان تصریح کرد: این نمازگزاران بودند که جهان را متحول کردند. این نمازگزاران اقتدارآفرین در محور مقاومت در عراق، لبنان، سوریه و یمن، و این مجاهدان راستین در ایران اسلامی، پیامآور سلامت برای جامعه اسلامی و بشری هستند.
وی خاطرنشان کرد: سخنان رئیسجمهور آمریکا را ببینید که پیامآور ناامنی و تهدید است؛ در مقابل، سخنان رئیسجمهور ایران را نیز ببینید که تبلور اندیشه ناب و واحد شهیدان، پیامآور امنیت، صلح، عدالت، دوری از نگاههای دوگانه برای جامعه بشری، اقتدار و عزت در برابر زیادهخواهان جهان بهویژه آمریکاست.
خطیب نماز جمعه تهران با تسلیت درگذشت فقیه عالیقدر حضرت آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی، شخصیتی آراسته به علم و تقوا گفت: رحلت این عالم بزرگوار، نه تنها فقدان یک فقیه و مرجع تقلید است، بلکه خاموش شدن یکی از پرفروغترین چراغهای دانش، تحقیق و فقه شیعه به شمار میآید. نام و میراث علمی این محقق کمنظیر که وجود مطهرش کتابخانهای از تاریخ علم رجال، حدیث و فقاهت شیعه بود.
حجتالسلام ابوترابیفرد بیان کرد: این روزها که به نام زیبای هفته فراجا مزین است، فرصتی مغتنم برای یادآوری اهمیت امنیت است. امنیت، گوهر نایاب و بنیادیترین موهبت حیات جمعی است که همچون هوای پاک در آسایش روزمره انسانها جریان دارد. هیچ اندیشهای در دانشگاه، سرمایهای در کارگاه و پیوندی در خانه و محله، جز در سایهسار امنیت به بار نمینشیند.
هفته نیروی انتظامی فرصتی برای بازخوانی نقش بیبدیل فراجا در تاروپود زندگی مردم
وی ادامه داد: در منظومه حکمرانی الهی، صیانت از این موهبت، سنگینترین و شرافتمندانهترین مسئولیتی است که بر شانههای سربازان دلیر اسلام در فراجا نهاده شده است. هفته نیروی انتظامی فرصتی برای بازخوانی نقش بیبدیل فراجا در تاروپود زندگی مردم و تجدید میثاق با آرمان خدمتگزاری است.
وی افزود: کارکنان شریف این نهاد اقتدارآفرین، از دورترین نقطه صفر مرزی تا دل کلانشهرها و حتی در پیچوخم فضای مجازی، مظهر اقتدار توأم با مهربانی، قانونمداری و مسئولیتپذیری هستند؛ فداکاریهای آنان شایسته تکریم و تقدیر است.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه نظام اجرایی کشور، با توجه به تنوع و پیچیدگی مأموریتها، در بسیاری از حوزهها با فراجا همتراز است که از حفظ نظم و امنیت عمومی، انتظامبخشی به عبور و مرور در راهها و کشف علمی جرایم، تا ارائه خدمات عمومی به شهروندان را در بر می گیرد، افزود: آنچه این فهرست از وظایف اداری را به مجموعهای با بالاترین سطح از اثرگذاری ارتقا داده، فداکاری نهفته در پس هر مسئولیت است.
حجتالسلام ابوترابیفرد بیان کرد: در سالهای اخیر، فراجا رویکرد سنتی در مدیریت انتظامی را به الگویی دانشبنیان، چابک و مبتنی بر فناوریهای نوین ارتقا داده است. این تحول، نه صرفاً در بهروزرسانی ابزارها، بلکه در تغییر بنیادین نگاه به شهروند بهعنوان «محور خدمت» متبلور شده است.
وی افزود: نقش نیروی انتظامی را نمیتوان به یک نهاد صرفاً قهری و بازدارنده تقلیل داد زیرا فراجا یکی از پایههای اساسی ثبات، همبستگی اجتماعی و توسعه ملی در ایران امروز است و کاروان شهدای فراجا و جانبازان سرافراز این نیرو، گواه زندهای بر صدق نیت این مجموعه در دفاع از حریم دین و کرامت مردم است.
خطیب نماز جمعه تهران ابراز امیدواری کرد که در پرتو تلاشهای روزافزون و ارتقای آموزش، نیرویی بیش از پیش مقتدر، مردمدار، عادل و کارآمد داشته باشیم که همواره خار چشم بدخواهان و قانونشکنان، و مایه آرامش، اطمینان و پشتوانه آحاد ملت ایران باشد.
تحولات مجمع عمومی سازمان ملل نشانه افول هژمونی غرب و بیداری ملتها بود
حجتالسلام ابوترابیفرد به برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل با حضور سران کشورها نیز اشاره کرد و گفت: آنچه در مجمع عمومی سازمان ملل گذشت، ترجمان افول سیاسی غرب، غروب هژمونی آمریکا و رویش مبانی ناب عقلانی و اخلاقی در اندیشه انقلاب اسلامی بود.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: دنیای معاصر با رویدادها و تحولات بنیادینی روبروست و امروز صدای نارضایتی ملتها و دولتهای جهان بلندتر از همیشه شنیده میشود. خروج ۷۷ هیات هنگام سخنرانی نخستوزیر رژیم صهیونیستی از صحن مجمع عمومی، گواه روشنی بر این حقیقت است.
وی ادامه داد: این بیداری عظیم سیاسی مردم جهان، حرکت پرشتاب امت اسلامی در بازگشت به هویت ناب دینی و اخلاقی، افزایش اقتدار محور مقاومت و پیروزیهای تحسینبرانگیز در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و قدرتهای وابسته به اردوگاه غرب، همگی حکایت از تغییر توازن قدرت و تحولات بنیادین سیاسی و اقتصادی در آغاز هزاره سوم دارد. افول غرب، نویدبخش پایان یکجانبهگرایی در جهان است.
خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: با نگاهی به لشکرکشی پرطمطراق آمریکا و غرب به افغانستان و عراق با هدف تغییر نقشه خاورمیانه به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا، میتوان اهمیت این رویدادها را دریافت. کشور اسلامی افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ یعنی حدود ۲۰ سال تحت اشغال آمریکا و متحدانش بود. کشور عزیز عراق نیز در سال ۲۰۰۳ با تهاجم لشکر زرهی و مکانیزه آمریکا و حمایت اردوگاه غرب مواجه شد.
حجتالسلام ابوترابیفرد تاکید کرد: وزیر دفاع وقت آمریکا در دولت جورج بوش، در پایگاه هوایی ویتمن در سالهایی که هواپیماهای (B۲) روانه آسمان افغانستان میشدند، با ادعایی گزاف اظهار داشت: این جنگندهها از اقیانوسها و قارهها عبور میکنند بدون آنکه دیده شوند و عدالت را از آسمانها به زمین میآورند. همچنین جورج بوش در مراسم سال ۱۳۸۳ هجری مدعی شد که برای گسترش دموکراسی، آزادی و پایان دادن به طغیان، از قوای نظامی استفاده میکند.
خروج آمریکا از عراق، آغازی برای قرار گرفتن ملت و دولت عراق در جایگاهی از استقلال و عظمت است
امام جمعه موقت تهران به خروج آمریکا از عراق اشاره کرد و گفت: ملتهای مسلمان شاهد بودند که دموکراسی آمریکایی چه ارمغانی برای منطقه داشت و چگونه خون پاک صدها هزار مسلمان اعم از زن و مرد و کودک در افغانستان و عراق بر زمین ریخت. جنایات هولناک آمریکا و متحدان غربی او بر هیچکس در جهان پوشیده نیست. در کنار شهادت هزاران عراقی، طبق گزارش رویترز، در طول بیش از دو دهه عملیات نظامی در عراق، حدود ۴۵۰۰ نظامی آمریکایی نیز کشته شدند.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: خروج آمریکاییها از عراق، آغازی برای قرار گرفتن ملت و دولت عراق در جایگاهی از استقلال و عظمت است؛ همانطور که خروج آمریکا از افغانستان، سرآغازی برای عزت و اقتدار ملت عزیز و برادر افغانستان خواهد بود.
حجتالسلام ابوترابیفرد ادامه داد: امروز بزرگترین کمک نظامی آمریکا متوجه رژیم صهیونیستی است، اما مقاومت ملت عزیز ایران، مقاومت محور مقاومت و مقاومت ملتهای قهرمان افغانستان، عراق، لبنان، غزه، فلسطین، یمن و همه جهان اسلام، آغازگر پایان این حضور ننگین است.
آمریکا آموخت که جنگ کوتاه با یک قدرت منطقهای، ذخایر و مهمات حیاتیاش را تحلیل میبرد
حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به جنگ آمریکا علیه ایران گفت: روزنامه وال استریت ژورنال در مقالهای آورده است که جنگ با ایران، حقایق ناخوشایندی را برای آمریکا آشکار کرد. واشنگتن آموخت که نمیتواند جنگ کوتاهی را علیه یک قدرت منطقهای، بدون تحلیل رفتن ذخایر و مهمات حیاتی خود اداره کند. این درسی است که شما ملت بزرگ ایران، شما رزمندگان دلیر فراجا و شما قهرمانان سپاه و ارتش به آمریکا و متحدان او دادهاید.
خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: عضو ارشد موسسه بروکینگ نتیجه میگیرد که این سومین ماجراجویی آمریکا در منطقه (جنگ رمضان، جنگ هرمز)، احتمالاً آخرین ماجراجویی آمریکا خواهد بود. به نوشته وی، این جنگ پایان تلاش آمریکا برای تسلط بر منطقه را رقم میزند. این نگاه تحلیلگران هوشمند جهان به این نبرد نابرابر و این پیروزی ملت بزرگ ایران است.
حجتالسلام ابوترابیفرد تصریح کرد: باید از این پیروزی بزرگ پاسداری کرد. پاسداری از این پیروزی، دستاورد وحدت و انسجام ملی و استقامت یکپارچه ملت بزرگ ایران است. حراست از این دستاورد، در گرو تحکیم پیوند آحاد ملت عزیز ایران، تقویت همبستگی قوای سه گانه و پیوند ناگسستنی ملت با نظام اسلامی در حول محور رهبری خردمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی است. باید این سرمایه بزرگ را با عقلانیت، ایمان و استقامت پاس داشت و انشاالله شاهد پیروزیهای بزرگتر برای امت اسلامی بود.