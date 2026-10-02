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استاندار آذربایجانغربی با انتقاد از کندی احتمالی در پیگیری مصوبات، بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای تجهیز و راهاندازی سریع بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در جلسه ویژه بررسی وضعیت این طرح کلان درمانی، با تصریح اینکه خدمترسانی به شهروندان نباید معطل بماند، گفت: مقدمات تجهیز این بیمارستان باید به موازات تکمیل عملیات عمرانی با حداکثر سرعت فراهم شود و اجرای دقیق مصوبات، خط قرمز مدیریت استان است.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به ضرورت تأمین انرژی پایدار برای این مرکز درمانی، گفت: تأمین برق بیمارستان یکی از چالشهای اصلی است که باید در سریعترین زمان ممکن و با نظارت مستقیم شرکت توزیع نیروی برق استان به نتیجه برسد. وی افزود: تعلل در اجرای مصوبات قابلقبول نیست و همه دستگاهها موظفاند بر اساس برنامه زمانبندیشده، گامهای اجرایی را بردارند.
رحمانی در بخش دیگری از این نشست، بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی را فراتر از یک فضای درمانی دانست و بر اهمیت زیرساختهای جنبی آن تأکید کرد.
وی تصریح کرد: برنامهریزی برای احداث پارکینگ، همراهسرا و سایر امکانات رفاهی باید از هماکنون در دستور کار قرار گیرد.
استاندار همچنین با اعلام آمادگی استان برای حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، از دعوت برای مشارکت فعالانه در توسعه امکانات جانبی این مجموعه استقبال کرد.
موضوع تأمین منابع مالی، محور دیگر سخنان استاندار بود. رحمانی با بیان اینکه اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی سرعت مورد انتظار نیست، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای «مولدسازی» داراییهای دولت، استراتژی کلیدی استان برای تزریق منابع مالی به این طرح است. این اقدام نه تنها روند احداث را شتاب میبخشد، بلکه بخشی از مطالبات پیمانکاران را نیز پوشش خواهد داد تا روند تکمیل بیمارستان دچار وقفه نشود.
این طرح به عنوان یکی از بازوهای اصلی تقویت زیرساختهای سلامت در مرکز آذربایجانغربی، نقشی حیاتی در ارتقای سرانه تختهای بیمارستانی استان ایفا خواهد کرد و تسریع در بهرهبرداری از آن، مطالبه جدی حوزه بهداشت و درمان منطقه است.