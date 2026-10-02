به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روسیا الیوم، نیرو‌های فرانسوی روز گذشته ۱۹۴۹ معترض را در این کشور بازداشت کردند. وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که اکثر این افراد متهم به اقدامات خشونت آمیز علیه نیرو‌های پلیس هستند.

همچنین ادعا شده که در این اعتراضات ۳۰۵ تن از نیرو‌های پلیس و ژاندارمری آسیب دیده‌اند.

گزارش شده که ۴۰۰ مدرسه به دلیل اعتراضات مذکور بسته بوده و تنها از راه دور خدمات آموزشی ارائه می‌دهند.

همچنین تاکید شده که ۱۷۰ دانش آموز آسیب دیده‌اند. روز گذشته نخست وزیر فرانسه خواهان برگزاری نشست فوق العاده برای بررسی این بحران شده بود.

روز چهارشنبه ۶۰۰ نفر بازداشت شدند و ادعا شده که این افراد اقدام به ایجاد آتش سوزی و حمله به سمت نیرو‌های پلیس کرده‌اند. اعتراضات دانش آموزی در فرانسه صبح روز پنجشنبه به دانشگاه‌ها نیز کشیده شد.

اعتراضات و تجمعات دانش‌آموزی در فرانسه در اعتراض به کمبود منابع آموزشی، کلاس‌های شلوغ و کمبود معلم ادامه دارد.

این اعتراضات از هفته گذشته آغاز شده و در شهر‌هایی مانند لیون، لیل و سن‌دنی به مسدود شدن ورودی مدارس و در برخی موارد آتش زدن سطل‌های زباله و پرتاب اشیا منجر شده است.

این واقعیت که اعتراضات چندین روز است که بدون وقفه ادامه داشته و به دانشگاه‌ها نیز سرایت کرده است، دولت فرانسه را تحت فشار قرار داده است.

سباستین لکورنو، نخست وزیر، جلسه اضطراری برای بحث در مورد وضعیت دبیرستان‌ها تشکیل داد. طبق گزارش رسانه‌ها، از وزرا خواسته شده است سفر‌های برنامه‌ریزی شده را لغو کنند.

جفری، وزیر آموزش و پرورش، در رادیو فرانس ۲ مردم را به آرامش دعوت کرد و از مذاکره با نمایندگان دانش‌آموزان دبیرستانی خبر داد. او گفت که خواسته‌های آنها باید شنیده شود و گفت‌و‌گو تنها راه پیش رو است.