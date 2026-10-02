رئیس مرکز مدیریت و توسعه منابع سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به افزایش چشمگیر مأموریت‌ها و بیش از ۲ هزار ساختگاه نیروگاه تجدیدپذیر در حال احداث، بر ضرورت تقویت نیروی انسانی و زیرساخت‌های سازمانی و لجستیکی ساتبا برای حفظ سرعت و کیفیت اجرای طرح‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود رضائی، با اشاره به افزایش چشمگیر مأموریت‌های این سازمان افزود: ساتبا تقریباً با همان تعداد نیروی انسانی و پست‌های سازمانی سال‌های گذشته، امروز مأموریت‌های بسیار سنگینی را دنبال می‌کند و افزایش حجم فعالیت‌ها فشار قابل توجهی بر مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان وارد کرده است.

وی گفت: بیش از ۲ هزار ساختگاه نیروگاه تجدیدپذیر در مناطق مختلف کشور در حال ساخت است و پراکندگی این طرحها، ضرورت حضور نیروی انسانی متخصص برای کنترل و مدیریت طرحها، کمک به حل مسائل اجرایی و پیگیری موضوعات مرتبط را افزایش داده است.

رئیس مرکز مدیریت و توسعه منابع ساتبا افزود: این سازمان طی سه سال اخیر، با فداکاری کارکنان و بهره‌گیری از ظرفیت سایر سازمان‌های زیرمجموعه صنعت برق، از جمله شرکت توانیر، شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع، تمام تلاش خود را برای مراقبت از کمیت و کیفیت اجرای طرحها به کار گرفته است.

رضائی گفت: آنچه تاکنون در اجرای سریع و با دقت بالای طرحهای ساخت نیروگاه‌های متعدد تجدیدپذیر، با وجود شرایط دشوار کشور انجام شده، حاصل این همکاری‌ها، صبوری و ازخودگذشتگی کارکنان بوده است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیاییطرحها افزود: غالب طرحهای نیروگاهی تجدیدپذیر در مناطقی خارج و دور از شهر‌های بزرگ قرار دارند و همین موضوع، فرآیند نظارت و مدیریت طرحها را پیچیده‌تر می‌کند؛ بنابراین توسعه ظرفیت تجدیدپذیر‌ها و حفظ سرعت و روند کیفی کنونی باید همزمان با تقویت ظرفیت انسانی و لجستیکی سازمان متولی دنبال شود.

رئیس مرکز مدیریت و توسعه منابع ساتبا درباره ساختار نیروی انسانی این سازمان گفت: ساختار نیروی انسانی ساتبا در سال ۱۴۰۴ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده، اما همچنان تعداد زیادی از پست‌های مصوب ساتبا بلاتصدی است و برای تکمیل این ظرفیت، نیازمند مجوز جذب نیرو از طریق آزمون و فراخوان عادلانه برای جذب نیرو‌های کیفی هستیم.

رضائی با بیان اینکه افزایش ظرفیت تجدیدپذیر از حدود ۶ هزار مگاوات به ۱۲ هزار مگاوات در یک بازه زمانی کوتاه در سال آینده، اتفاق ساده‌ای نیست، افزود: تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن الزامات آن است که یکی از مهم‌ترین آنها، توسعه ظرفیت نیروی انسانی در سازمان متولی این حوزه است.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از شرایط فعلی برای تربیت نیروی انسانی متخصص تأکید کرد و گفت: حجم و تنوع فعالیت‌های ساتبا در شرایط فعلی، فرصت مناسبی برای حضور نیرو‌های جوان و باانگیزه و کسب تجربه و تخصص در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کرده است.

رئیس مرکز مدیریت و توسعه منابع ساتبا افزود: حضور نیرو‌های جدید در شرایط فعلی می‌تواند زمینه انتقال تجربه و تربیت نسل جدید نیروی انسانی متخصص در حوزه انرژی و صنعت برق کشور را در همه زمینه‌ها، از فنی و مهندسی تا سیاست‌گذاری، فراهم کند و این فرصت نباید از دست برود.