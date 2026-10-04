انصاری با بیان اینکه از میان بیش از ۴۰ پایگاه بسیج مساجد، محلات و شهرستان اقشار، ۸ پایگاه برتر و الگو برای حضور در این نمایشگاه انتخاب شده‌اند افزود: در این نمایشگاه، گزیده‌ای از فعالیت‌های بسیج در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، کمک‌رسانی، جهاد تبیین، فضای مجازی، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی، آموزش و مهارت‌آموزی، کارآفرینی و اشتغال، خانواده و جوانی جمعیت، فعالیت‌های فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی دست بافته‌های بسیجیان به نمایش گذاشته شده است.

فرمانده سپاه شهرستان دنا ادامه داد: این نمایشگاه به مدت ۴ روز به روی علاقمندان باز است.



برپایی نمایشگاه اسوه بسیج در پاتاوه با حضور ۸ پایگاه منتخب برپایی نمایشگاه اسوه بسیج در پاتاوه با حضور ۸ پایگاه منتخب برپایی نمایشگاه اسوه بسیج در پاتاوه با حضور ۸ پایگاه منتخب برپایی نمایشگاه اسوه بسیج در پاتاوه با حضور ۸ پایگاه منتخب





