به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و با حضور شعبه سیار تعزیرات حکومتی، سه واحد صنفی عرضه‌کننده لوازم‌التحریر در بلوار مصلی مشهد به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد صنفی شناسایی و پلمب شدند.

محسن صیادی افزود: این اقدام به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشدید نظارت بر بازار انجام شده است.

وی ادامه داد: گران‌فروشی، درج نکردن قیمت کالا و خودداری از صدور صورت‌حساب، از جمله تخلفات احراز‌شده در این واحد‌ها بود که در پی آن، برای متخلفان پرونده تعزیری تشکیل شد.