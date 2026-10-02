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۳ واحد عرضه کننده لوازم التحریر به علت گرانفروشی در مشهد مهروموم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و با حضور شعبه سیار تعزیرات حکومتی، سه واحد صنفی عرضهکننده لوازمالتحریر در بلوار مصلی مشهد به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد صنفی شناسایی و پلمب شدند.
محسن صیادی افزود: این اقدام به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تشدید نظارت بر بازار انجام شده است.
وی ادامه داد: گرانفروشی، درج نکردن قیمت کالا و خودداری از صدور صورتحساب، از جمله تخلفات احرازشده در این واحدها بود که در پی آن، برای متخلفان پرونده تعزیری تشکیل شد.