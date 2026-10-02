به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۰ هزار نفر در قالب کاروان‌های راهیان نور از یادمان‌های شهدای چالدران بازدید کرده‌اند.

شهرستان چالدران به دلیل داشتن اهمیت تاریخی نبرد چالدران و وجود یادمان‌های مختلف شهدا یکی از شهرستان‌های مقصد برای کاروان‌های راهیان نور کشور است.

همزمان با برگزاری اردو‌های کاروان‌های راهیان نور برنامه‌های مختلف فرهنگی و تربیتی برای بسیجیان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام محمدزاده امام جمعه چالدران گفت: امروزه ما وظیفه داریم با مهیا کردن امکانات در طرح راهیان نوربرای شناساندن شهدا برای جوانان. نوجوانان باید با تمام قدرت این حرکت‌ها را ادامه دهیم.

سرهنگ روح الله خوشبختی کارشناس واحد اردوئی سپاه چالدران گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۰ هزار نفر بسیجی در قالب کاروان‌های راهیان نور از یادمان‌های شهدای نبرد چالدران، یادمان شهدای گمنام و یادمان‌های شهدای مناطق عملیاتی چالدران بازدید کرده‌اند.

حضور کاروان‌های راهیان نور در چالدران تا پایان سال ادامه دارد.