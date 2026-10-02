به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی سیراف در جغرافیای ایران و خلیج‌فارس گفت: سیراف فراتر از جغرافیای بوشهر و ایران است و در آستانه جهانی‌شدن قرار دارد، سیراف شناسنامه خلیج‌فارس است و با ثبت‌جهانی آن، این بندر تاریخی می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگران ایرانی و جهانی تبدیل شود.

سیدرضا صالحی‌امیری در دومین روز از سفر خود به استان بوشهر، با حضور در بندر تاریخی سیراف از مجموعه‌ای از آثار و محوطه‌های تاریخی این منطقه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت حفاظت، ساماندهی و برنامه‌های مرتبط با پرونده ثبت‌جهانی سیراف قرار گرفت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این سفر از آرامگاه دره لیر یا گورستان صخره‌ای سیراف بازدید کرد، محوطه‌ای تاریخی که در دره لیر قرار دارد و به دلیل استفاده در دوره‌های تاریخی مختلف و برای جوامع و پیروان ادیان گوناگون، از سوی کارشناسان با عنوان «گورستان تمدن‌ها» شناخته می‌شود.

صالحی‌امیری همچنین از مسجد جامع تاریخی سیراف بازدید کرد و در ادامه با حضور در شهر بندر طاهری، از قلعه نصوری، یکی از بنا‌های شاخص تاریخی منطقه، دیدن کرد و اقامتگاه سنتی این قلعه را به بهره‌برداری رساند.

سیراف؛ میراثی فراتر از مرز‌های جغرافیایی بوشهر

صالحی‌امیری در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه سیراف در تاریخ و تمدن ایران اظهار کرد: سیراف در تاریخ ایران و در امتداد تمدن و فرهنگ ایرانی، ریشه‌ای عمیق دارد و مردم این منطقه علاوه بر برخورداری از پیشینه‌ای غرورآفرین، در فرهنگ مقاومت نیز جایگاهی برجسته دارند.

او با ادای احترام به شهدای استان بوشهر و مردم این دیار افزود: اگر امروز ملت ایران از امنیت برخوردار است، بخش مهمی از آن مرهون فداکاری و جانفشانی شهدایی است که جان و خون خود را برای این ملت فدا کردند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: سفر به بوشهر علاوه بر ادای احترام به مردم این دیار، با هدف بازدید میدانی از پروژه‌ها و برنامه‌های سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شده است و در دومین روز سفر نیز از ظرفیت‌های شهرستان‌های جنوبی استان و به‌ویژه سیراف بازدید کردیم.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت تاریخی سیراف تصریح کرد: سیراف فراتر از جغرافیای بوشهر و حتی فراتر از جغرافیای ایران است. سیراف در آستانه جهانی‌شدن قرار گرفته و این یک نقطه جهش برای توسعه استان است.

او افزود: با ثبت‌جهانی، جهان سیراف را بیش از پیش خواهد شناخت و این بندر تاریخی می‌تواند به یکی از مقاصد انتخابی گردشگران ایرانی و خارجی تبدیل شود.

پرونده سیراف؛ پیوند میراث‌تاریخی با توسعه گردشگری

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به قرار گرفتن سیراف در فهرست موقت میراث‌جهانی یونسکو گفت: ایران مجموعه‌ای از پرونده‌ها را در فهرست موقت یونسکو دارد و سیراف نیز در این مسیر قرار گرفته است.

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت این مسیر اظهار کرد: امیدواریم با رفع موانع موجود، زمینه حضور کارشناسان یونسکو در این منطقه فراهم شود و روند بررسی و پیگیری پرونده با جدیت ادامه پیدا کند.

او گفت: با ثبت‌جهانی سیراف، اتفاق جدیدی در این منطقه شکل خواهد گرفت، جهانیان سیراف را خواهند شناخت و این شناخت می‌تواند به توسعه گردشگری، رونق اقتصاد محلی و تقویت جایگاه بوشهر در نقشه گردشگری ایران و منطقه کمک کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به پیوند تاریخی سیراف با دریا و خلیج‌فارس افزود: سیراف بخشی از تاریخ دریانوردی، تجارت و تعاملات تمدنی ایران در خلیج‌فارس است و ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهم‌ترین کانون‌های روایت تمدن دریایی ایران تبدیل شود.

سیراف شناسنامه خلیج‌فارس است

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت تاریخی سیراف گفت: سیراف به تنهایی برای اثبات حقانیت تاریخی ایران در خلیج‌فارس یک ظرفیت مهم است، سیراف شناسنامه خلیج‌فارس است و ما باید این میراث را به جهانیان معرفی کنیم.

او ادامه داد: جایگاه سیراف در تاریخ ایران، تنها به آثار و بنا‌های تاریخی آن محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از شواهد تاریخی، معماری، تجارت دریایی، مناسبات فرهنگی و زیست اجتماعی را در خود جای داده است و همین پیوستگی می‌تواند مبنای شکل‌گیری یک روایت جامع از میراث دریایی ایران باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: رویکرد وزارتخانه این است که ثبت‌جهانی را به‌عنوان ابزاری برای حفاظت پایدار، معرفی بین‌المللی، توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای جوامع محلی دنبال کند.

قلعه نصوری؛ پیوند حفاظت از میراث با اقتصاد گردشگری

صالحی‌امیری در ادامه بازدید خود از قلعه نصوری و بهره‌برداری از اقامتگاه سنتی این مجموعه، بر ضرورت ایجاد پیوند میان حفاظت از بنا‌های تاریخی و کارکرد‌های اقتصادی و گردشگری تاکید کرد.

او گفت: احیای بنا‌های تاریخی زمانی می‌تواند به یک الگوی موفق تبدیل شود که ضمن حفظ اصالت و هویت معماری، امکان بهره‌برداری مناسب و ایجاد ارزش اقتصادی برای جامعه محلی را نیز فراهم کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: بهره‌برداری از اقامتگاه‌های سنتی در بنا‌های تاریخی، در صورت رعایت ضوابط حفاظتی، می‌تواند یکی از مسیر‌های فعال‌سازی ظرفیت‌های میراثی، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت اقتصاد محلی باشد.

توجه به مسائل مردم؛ همزمان با حفاظت از میراث

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید‌های میدانی از نقاط مختلف استان بوشهر اظهار کرد: در کنار برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، وظیفه داریم مسائل و مشکلات مردم را نیز از نزدیک ببینیم و در چارچوب ظرفیت‌های دولت برای حل آنها تلاش کنیم.