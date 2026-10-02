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در جریان گشتهای حفاظتی و بازدیدهای میدانی محیط بانان منطقه از محدوده تالاب هورالعظیم، تعدادی بچهلاکپشت فراتی در زیستگاه طبیعی این گونه مشاهده و مستندسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، در جریان این بازدید، کارشناسان و نیروهای حفاظتی با مشاهده تعدادی لاکپشت فراتی در مرحله نوجوانی، اقدامات لازم برای ثبت و مستندسازی این گونه انجام دادند و تصاویر متعددی از ویژگیهای ظاهری، نحوه استقرار و شرایط زیستگاه آن تهیه شد.
بررسیهای اولیه نشان میدهد لاکپشتهای مشاهدهشده از سلامت جسمی مناسبی برخوردار بوده و در بستر شنریزههای تالاب مستقر بودهاند.
مشاهده لاکپشت فراتی در مراحل اولیه رشد، از نظر زیستگاهی حائز اهمیت است و میتواند نشاندهنده فراهم بودن شرایط برای تداوم چرخه تولیدمثل و رشد این گونه در تالاب هورالعظیم باشد.
این مشاهده همچنین بر اهمیت حفاظت مستمر از زیستگاههای تالاب هورالعظیم و ضرورت تداوم پایش گونههای جانوری ارزشمند و در معرض تهدید این منطقه تأکید دارد.
مستندسازی و ثبت مشاهدات گونههای شاخص تالاب هورالعظیم با هدف پایش وضعیت جمعیت و زیستگاه آنها و کمک به برنامهریزیهای حفاظتی انجام میشود.