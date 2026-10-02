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مشاور وزیر علوم و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: هوش مصنوعی با ذهنیات خود تاریخ را بازسازی و جعل میکند و عادیسازی تحریف تاریخ، بزرگترین خطر هوش مصنوعی است و این مسئله در خصوص سیره نبوی بسیار خطرناک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید احمد خضری، مشاور وزیر علوم و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در نشست «هوش مصنوعی و میراث اسلامی» در حاشیه هفته فرهنگی ایران در روسیه در شهر کازان، با اشاره به گسترش استفاده از هوش مصنوعی اظهار کرد: ما امروز از کاربرد هوش مصنوعی ناگزیریم. این فناوری، فرآوردهای بشری است که همگان به آن نیازمندیم و میتوان آن را یکی از دستاوردهای پرافتخار بشر دانست، اما از این به بعد دستاوردهای این حوزه بیشتر خواهد شد، اما هوش مصنوعی مانند یک چاقوی دولبه است.
خضری با اشاره به خطرات هوش مصنوعی برای سیره نبوی گفت: خطر هوش مصنوعی برای سیره نبوی بیشتر است، چراکه امکانات زیادی برای تحریف تاریخ دارد و عادیسازی تحریف تاریخ، بزرگترین خطر هوش مصنوعی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: هوش مصنوعی با ذهنیات خود تاریخ را بازسازی و جعل میکند و این مسئله در خصوص شخصیتی مانند پیامبر اکرم (ص) بسیار خطرناک است. ساختههای هوش مصنوعی میتواند تأثیر روانی و اجتماعی بر مخاطبان داشته باشد و واقعیات را به نسلهای آینده القا کند.
وی تصریح کرد: این مسئله میتواند باورهای قومگرایانه و مذهبگرایانه را تقویت کرده و اعتماد به منابع علمی و آکادمیک را از بین ببرد. هوش مصنوعی میتواند تاریخ عامهپسندانه تولید کند و از کانتکست تاریخی کاربردی که اطلاعات را در اختیار آن قرار میدهد، تأثیر بپذیرد.
خضری با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی یک ابزار است، گفت: هوش مصنوعی ابزاری است که باید از آن استفاده کرد. ابزارها در طول تاریخ همواره مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند و حتی از قرآن نیز سوءاستفاده شده است و باید در مواجه با آن هوشیار باشیم.
وی درباره راهکارهای مواجهه با این مسئله اظهار و طرح این پرسش که چه باید کرد؟ گفت: راهی نداریم جز اینکه در وهله نخست، محتواهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی را تگگذاری و برچسبگذاری کنیم و مشخص شود که این محتواها غیرقابل استناد هستند. برای این کار نیازمند قانونگذاری هستیم.
مشاور وزیر علوم ادامه داد: باید کاربران را آموزش دهیم تا تفکر انتقادی داشته باشند، از زیر نظر مورخان بگذرند و در قبال جامعه مسئولیتپذیر باشند.
خضری با اشاره به دیگر پیامدهای احتمالی گسترش هوش مصنوعی گفت: به نظر میرسد هوش مصنوعی بهآرامی قاتل بشر میشود. این هشدار را مخترعان این پدیده نیز دادهاند. هوش مصنوعی میتواند شغل، حریم خصوصی و سلامت انسان را هدف قرار دهد و اگر بدون قانون و مقررات باشد، زندگی بشر را به خطر خواهد انداخت و در آینده، هوش مصنوعی عدالت اجتماعی را نیز به خطر میاندازد.
خضری در ادامه با اشاره به همکاریهای علمی و فرهنگی ایران و روسیه اظهار کرد: اکنون در بحث هفته فرهنگی ایران و روسیه، دو کشور دستاوردهای بزرگی داشتهاند و در آینده نیز قرار است هفته علم ایران در ایران برگزار شود و سند همکاری علمی دو کشور به امضا برسد.
وی تأکید کرد: امیدواریم هوش مصنوعی قانون و مقررات خودش را داشته باشد. ما آمادگی خود را برای همکاری با شما اعلام میکنیم و امیدواریم بشر از دستاوردهای خود بهدرستی استفاده کند.