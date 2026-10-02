سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بازداشت زورگیر سابقه‌داری خبر داد که پس از سرقت به عنف گوشی تلفن همراه و کیف حاوی مدارک یک شهروند تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و در مخفیگاهش بدام افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمد مقدسی، گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت و در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف، موضوع در دستور کار مأموران دایره تجسس کلانتری ۱۰۸ نواب قرار گرفت.

وی افزود: در این سرقت، گوشی تلفن همراه و کیف حاوی مدارک شاکی توسط سارق به سرقت رفته بود و مأموران با انجام اقدامات تخصصی، تحقیقات خود را برای شناسایی عامل این سرقت آغاز کردند.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: مأموران در جریان تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند هویت متهمی سابقه‌دار معروف به «شکلات» را شناسایی کنند و پس از بررسی‌های لازم، مخفیگاه وی را نیز به دست آورند.

سرهنگ مقدسی گفت: پس از هماهنگی‌های لازم، مأموران در یک عملیات غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهم شده و وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی افزود: در بازرسی انجام‌شده از مخفیگاه متهم، گوشی تلفن همراه و مدارک متعلق به شاکی که در جریان زورگیری به سرقت رفته بود، کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به کلانتری و در جریان تحقیقات پلیسی، به ارتکاب سرقت به عنف اعتراف کرد.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.