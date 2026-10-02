به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه با اشاره به وجود بیش از ۲۵۰۰ هکتار باغ آلو در شهرستان ارومیه افزود: امسال بیش از ۲۸ هزار تن آلو از باغ‌های شهرستان برداشت و روانه بازار شده است.

توحید منافی تصریح کرد: شهرستان ارومیه با بیشترین میزان تولید آلو، به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید این محصول در استان آذربایجان‌غربی محسوب می‌شود.

مسئول واحد باغبانی شهرستان ارومیه نیز گفت: ارقام عمده کشت‌شده در شهرستان شامل بخارا، شابلون، سانتارزا، خاکی و قطره‌طلا است و متوسط عملکرد باغ‌های آلو حدود ۱۲ تن در هکتار برآورد می‌شود. این محصول علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به کشور‌های همجوار نیز صادر می‌شود.

مسئول مرکز جهاد کشاورزی نازلوچای نیز افزود: از حساس‌ترین مراحل تولید این محصول، تشخیص زمان مناسب برداشت است که تأثیر مستقیمی بر کیفیت، طعم و ماندگاری میوه دارد.

آلو به‌صورت تازه‌خوری و همچنین فرآوری‌شده از جمله میوه خشک، لواشک و ترشک مورد استفاده قرار می‌گیرد.