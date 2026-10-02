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دویست‌وچهاردهمین شب؛ تداوم تجمعات مردمی در حمایت از ایران

دویست‌وچهاردهمین شب تجمعات مردمی پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور اقشارهای مختلف مردم برگزار شد؛ حاضران در این تجمع، بر همبستگی و حمایت از ایران و رزمندگان تأکید کردند.
عکاس :علی اصغر یوسفی- جواد قنبری
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ - ۱۲:۳۲
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برچسب ها: همبستگی ، انسجام ، ایران
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