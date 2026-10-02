دویست‌وچهاردهمین شب تجمعات مردمی پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور اقشارهای مختلف مردم برگزار شد؛ حاضران در این تجمع، بر همبستگی و حمایت از ایران و رزمندگان تأکید کردند.

عکاس : علی اصغر یوسفی- جواد قنبری