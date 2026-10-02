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در ۲۴ ساعت گذشته اخباری منتشر شده که بررسیها نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند:
ادعای ورود گروههای مسلح و تروریست به کشور و استقرار در برخی محلات.
گزارش رویترز درباره دیدار محرمانه دولت سوریه با حزبالله در ترکیه.
ادعای آکسیوس درباره دستور آمریکا به هیئت ایرانی برای خروج فوری از نیویورک.
وقوع حوادث امنیتی در شهرستانهای استان سیستانوبلوچستان از جمله سیب و سوران و مهرستان.
ادعای کانال ۱۴ رژیم صهیونسیتی درباره شلیک موشک از شیراز به سمت اردن.
قطعی شدن افزایش پایه حقوق کارگران در این مقطع زمانی.
هک صرافی رمزارز والکس و افشای اطلاعات و دارایی کاربران آن.