اعتماد به دوست صمیمی به قیمت از دست رفتن گردنبند میلیاردی
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد دوست صمیمی خود، یک رشته گردنبند به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را از منزل وی سرقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ محمد افشار گفت: چندی قبل فردی با مراجعه به کلانتری ۱۳۹ مرزداران از سرقت یک رشته گردنبند به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از داخل منزلش شکایت کرد.
وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد که هنگام مرتب کردن وسایل و اموال زینتی منزل متوجه ناپدید شدن گردنبند خود شده است.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: پس از ثبت شکایت، تیم عملیات کلانتری برای بررسی موضوع به محل اعزام شد و مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی همه جوانب، دریافتند هیچگونه آثار تخریب، ورود اجباری یا رفتوآمد مشکوکی در محل وجود ندارد.
سرهنگ افشار گفت: با توجه به نبود آثار ورود غیرمجاز، تحقیقات پلیس بر روی افراد نزدیک و آشنایان شاکی و همچنین افرادی که طی مدت اخیر به منزل وی رفتوآمد داشتند، متمرکز شد.
وی افزود: مأموران در جریان تحقیقات به اظهارات ضد و نقیض یکی از دوستان نزدیک شاکی مشکوک شدند و با توجه به قرائن و دلایل بهدستآمده، این فرد را مورد تحقیق قرار دادند.
این مقام انتظامی ادامه داد: متهم که راهی برای انکار ماجرا نداشت، سرانجام به سرقت گردنبند اعتراف کرد و در تحقیقات اظهار داشت به دلیل دوستی صمیمی، چندین مرتبه به منزل شاکی رفتوآمد داشته و در جریان این رفتوآمدها از محل نگهداری طلا و زیورآلات در منزل مطلع شده است.
سرهنگ افشار اظهار کرد: متهم در ادامه اعترافات خود عنوان کرد که در فرصتی مناسب از اعتماد دوستش سوءاستفاده کرده و یک رشته گردنبند را به سرقت برده است.
وی افزود: با اقدامات انجامشده از سوی مأموران، مال مسروقه نیز از متهم کشف و ضبط شد.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قضایی و رسیدگی به اتهام سرقت در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.