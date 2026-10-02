سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از اعتماد دوست صمیمی خود، یک رشته گردنبند به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را از منزل وی سرقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ محمد افشار گفت: چندی قبل فردی با مراجعه به کلانتری ۱۳۹ مرزداران از سرقت یک رشته گردنبند به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از داخل منزلش شکایت کرد.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد که هنگام مرتب کردن وسایل و اموال زینتی منزل متوجه ناپدید شدن گردنبند خود شده است.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: پس از ثبت شکایت، تیم عملیات کلانتری برای بررسی موضوع به محل اعزام شد و مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی همه جوانب، دریافتند هیچ‌گونه آثار تخریب، ورود اجباری یا رفت‌وآمد مشکوکی در محل وجود ندارد.

سرهنگ افشار گفت: با توجه به نبود آثار ورود غیرمجاز، تحقیقات پلیس بر روی افراد نزدیک و آشنایان شاکی و همچنین افرادی که طی مدت اخیر به منزل وی رفت‌وآمد داشتند، متمرکز شد.

وی افزود: مأموران در جریان تحقیقات به اظهارات ضد و نقیض یکی از دوستان نزدیک شاکی مشکوک شدند و با توجه به قرائن و دلایل به‌دست‌آمده، این فرد را مورد تحقیق قرار دادند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهم که راهی برای انکار ماجرا نداشت، سرانجام به سرقت گردنبند اعتراف کرد و در تحقیقات اظهار داشت به دلیل دوستی صمیمی، چندین مرتبه به منزل شاکی رفت‌وآمد داشته و در جریان این رفت‌وآمد‌ها از محل نگهداری طلا و زیورآلات در منزل مطلع شده است.

سرهنگ افشار اظهار کرد: متهم در ادامه اعترافات خود عنوان کرد که در فرصتی مناسب از اعتماد دوستش سوءاستفاده کرده و یک رشته گردنبند را به سرقت برده است.

وی افزود: با اقدامات انجام‌شده از سوی مأموران، مال مسروقه نیز از متهم کشف و ضبط شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند قضایی و رسیدگی به اتهام سرقت در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.