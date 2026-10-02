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منابع خبری گزارش دادند که تایوان دو فروند از ۶۶ فروند جنگنده «اف-۱۶ ویپر» سفارش داده شده به آمریکا را پس از ماهها تاخیر تحویل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما. به نقل از رویترز، این دو جنگنده از مسیر هاوایی و گوام وارد تایوان شده و در پایگاه هوایی چیهانگ در شهرستان تایتونگ در شرق این جزیره فرود آمدهاند.
بر اساس این گزارش، آمریکا در سال ۲۰۱۹ فروش ۶۶ فروند جنگنده اف-۱۶ ویپر به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به تایوان را تصویب کرد و تحویل این جنگندهها قرار بود از سال ۲۰۲۳ آغاز شود، اما مشکلات فنی از جمله مسائل نرمافزاری موجب تأخیر در اجرای این برنامه شد.
بنا بر این گزارش، با تحویل کامل این ۶۶ فروند، شمار جنگندههای اف-۱۶ تایوان به بیش از ۲۰۰ فروند خواهد رسید.
در همین ارتباط، «ولینگتون کو» وزیر دفاع تایوان اعلام کرد که تحویل جنگندههای اف-۱۶ ویپر به این دو فروند محدود نخواهد بود و جنگندههای بیشتری تا پایان سال (۲۰۲۶) وارد تایوان خواهند شد.
به نوشته رویترز، در حالی که چین بارها با فروش تسلیحات آمریکا به تایوان مخالفت کرده، تایوان نیز در سالهای اخیر نسبت به تاخیر در تحویل برخی تسلیحات سفارش دادهشده به آمریکا ابراز نگرانی کرده است.