نخستین جلسه شورای سیاستگذاری «پنجمین جشنواره ملی طنز و رادیو-زیر چتر لبخند» برگزار شد و با رأی اعضا، ساجد قدوسیان به عنوان دبیر این دوره از جشنواره انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا افتخاری، مدیر شبکه رادیویی صبا، در این نشست با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت فکری چهره‌های حوزه طنز، ادبیات و هنر گفت: جشنواره «زیر چتر لبخند» در پنجمین دوره خود تلاش دارد ضمن بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، با نگاهی تازه به ظرفیت‌های طنز رادیویی و کشف استعداد‌های جدید بپردازد.

حمیدرضا افتخاری، سعید بیابانکی، عباس حسین‌نژاد، مهدی نعلبندی، مجید خسروانجم و ساجد قدوسیان، اعضای شورای سیاست‌گذاری این جشنواره را تشکیل می‌دهند.

ساجد قدوسیان، دبیر جشنواره، نیز با تأکید بر اهمیت تولیدات مردمی در این دوره، از جایگاه ویژه آثار مبتنی بر هوش مصنوعی در جشنواره خبر داد.

پنجمین دوره جشنواره ملی طنز و رادیو با شعار «ایران شاد» و با تمرکز بر محور‌هایی نظیر جنگ، هجو دشمن، طنز در ادبیات فارسی و آینده ایران برگزار خواهدشد.