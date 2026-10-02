علی حق پرست عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار تیم های والیبال ایران و پاکستان در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف پاکستان رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

علی حق پرست با کسب ۲۱ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این دیدار شد و علی اسام فرهاد بازیکن شماره هفت پاکستان با کسب ۱۱ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این تیم بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۷۵ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۳ امتیاز در حمله، ۱۵ امتیاز در دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۱۳ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی والیبال پاکستان نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۳۹ امتیاز کسب کردند که شامل ۲۷ امتیاز حمله، یک دفاع، ۲ امتیاز سرویس و ۹ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.