به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، سفارت ایران در مالزی امروز میزبان تیم دانش‌آموزی رباتیک ایران بود که برای شرکت در مسابقات آسیایی رباتیک سیپتریکس ۲ در مالزی به سر می‌برند.

ولی‌الله محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی در این دیدار ضمن خوشامدگویی به اعضای تیم دانش‌آموزی رباتیک از حضور آنان در این رقابت‌های بین‌المللی حمایت و برای دانش‌آموزان ایرانی در مسابقات سیپتریکس ۲ آرزوی موفقیت کرد.

این تیم با حضور ۳۵ دانش‌آموز از رده‌های سنی مختلف و پس از طی مراحل آماده سازی و برگزاری تمرینات تخصصی در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت تا در کنار تیم‌هایی از کشور‌های مختلف توانمندی‌های خود را در زمینه طراحی، ساخت و برنامه‌نویسی ربات‌ها به نمایش بگذارد.

نادر نوبخت، سرپرست تیم اعزامی ایران با اشاره به حضور دانش‌آموزان ایرانی در بخش‌های مختلف این رقابت‌ها گفت: اعضای تیم ایران در ۶ لیگ مختلف مسابقات سیپتریکس ۲ شرکت می‌کنند و دانش‌آموزان در گروه‌های دو نفره در رشته‌هایی از جمله فوتبال، مسیریاب، سومو، لیگ تکنیکال و تایم‌چلنج به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: اعضای تیم حدود یک ماه و نیم در اردوی آمادگی حضور داشتند و برای شرکت در این مسابقات آماده شدند.

نوبخت با اشاره به یکی از بخش‌های متفاوت این رقابت‌ها گفت: شرکت‌کنندگان باید ربات خود را در محل برگزاری مسابقات طراحی و ساخته و سپس با همان ربات وارد رقابت شوند.

گفتنی است این اعزام در ادامه حضور تیم‌های رباتیک دانش‌آموزی ایران در رقابت‌های بین‌المللی سال‌های گذشته انجام می‌شود و دانش‌آموزان ایرانی طی سال‌های اخیر در برخی از این رقابت‌ها موفق به کسب عناوین قهرمانی و نایب‌قهرمانی شده‌اند.

مسابقات سیپتریکس ۲ روز‌های شنبه و یکشنبه در دانشگاه چند رسانه‌ای مالزی (MMU) برگزار می‌شود و تیم ایران در کنار تیم‌هایی از کشور‌های مختلف، توانمندی‌های خود را در زمینه طراحی، ساخت و برنامه‌نویسی ربات‌ها به نمایش خواهد گذاشت.